“Cielo di spine” è il nuovo singolo di Riél

Da venerdì 12 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “CIELO DI SPINE”, il nuovo singolo di RIÈL già disponibile sulle piattaforme digitali dal 14 giugno.

“Cielo di spine” è un brano che racconta di una relazione ormai destinata a finire, dove, nonostante ci sia ancora sentimento e passione da entrambe le parti, la tossicità dello stesso legame inebria e impedisce di staccarsi dall’altra persona.

Commenta l’artista: “Credimi, non riesco a vedere la fine anche se amarti è saltare in un campo di mine”.

Il videoclip di “Cielo di spine” si presenta come un’opera cinematografica drammatica e visivamente impattante, caratterizzata da piogge incessanti e da scene che alternano ambientazioni fantastiche e oniriche, dalle nuvole in cielo agli abissi sottomarini. Le immagini evocative riflettono la rinascita e la trasformazione dell’artista, in un viaggio emozionale che intreccia sogno e realtà in un paesaggio tempestoso. Il video segna un nuovo inizio per Rièl, sia nella produzione musicale che nell’immagine.

Biografia

Alt-Pop con schizzi di elettronica e soundscape, questo è Riél giovane cantautore e producer italo-venezuelano. Dopo un percorso di studi incentrato sulla produzione, inizia la sua carriera musicale nel 2022 scrivendo e producendo i suoi brani e pubblicandoli insieme all’etichetta discografica M&M-D&G. Ad oggi con 6 singoli pubblicati, 4 video musicali e due comparse in tv (Viva il video box – Rai 2, Rai Play, Don’t Forget The Lyrics – TV8) Riél inizia un nuovo capitolo con un sound attuale e allo stesso tempo futuristico dando vita a produzioni intrinsecamente legate alla musica elettronica senza trascurare melodie pop orecchiabili e contemporanee.

“Cielo di spine” è il nuovo singolo di Rièl disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 14 giugno e in rotazione radiofonica da venerdì 12 luglio 2024.