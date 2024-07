Quali sono i visti di lavoro disponibili per gli Stati Uniti?

I visti di lavoro per gli Stati Uniti possono essere classificati in due categorie principali: visti immigranti e visti non immigranti.

Per scegliere il visto di lavoro più adatto alle proprie esigenze, è essenziale valutare attentamente le proprie qualifiche e il tipo di lavoro che si svolgerà negli Stati Uniti. Per avere maggiori informazioni sui diversi tipi di visti disponibili, è possibile richiedere una consulenza con ExportUSA.

Visti di lavoro basati sull’occupazione (categoria EB)

I visti EB (Employment-Based) sono destinati a coloro che desiderano trasferirsi negli Stati Uniti per motivi di lavoro in modo permanente. Esistono cinque tipologie principali di visti EB:

EB-1: questa categoria è dedicata a individui con “abilità straordinarie” nel loro settore, come ricercatori, inventori, managers o atleti di livello internazionale. I requisiti includono il possesso di riconoscimenti nazionali o internazionali e significativi contributi nel proprio campo;

EB-2: questo tipo di visto è rivolto a professionisti con titoli avanzati e con competenze eccezionali nel proprio settore. I requisiti generalmente richiedono un’offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro statunitense e la conferma che il lavoratore sia fondamentale per l’azienda;

EB-3: questa tipologia riguarda lavoratori qualificati, lavoratori specializzati e lavoratori non specializzati che svolgono compiti che richiedono almeno due anni di esperienza o formazione specifica. È necessaria la sponsorizzazione da parte di un datore di lavoro statunitense;

EB-4: questo visto è destinato a determinate categorie di lavoratori specializzati, come membri del clero, dipendenti del governo straniero o individui che hanno prestato servizio per le forze armate statunitensi all’estero. Anche qui, è richiesta la sponsorizzazione da parte di un datore di lavoro statunitense;

EB-5: questo tipo di visto è dedicato agli investitori stranieri che desiderano avviare un’attività negli USA. Per poter richiedere questo tipo di visto è necessario impegnare un capitale minimo a seconda dell’area di occupazione. Inoltre, l’investimento deve favorire la creazione di posti di lavoro a tempo pieno.

In generale, tutti i visti EB sono permessi permanenti e richiedono la sponsorizzazione da parte di un datore di lavoro statunitense. Inoltre, per poter ottenere questi visti è necessario soddisfare tutti i requisiti richiesti.

Visti di lavoro temporanei (categoria H)

Esistono diverse tipologie di visti di lavoro temporanei, come il visto H-1B. Si tratta di un permesso di lavoro non immigrante che consente a professionisti qualificati di lavorare negli Stati Uniti e ricoprire ruoli specializzati. Per ottenere questo visto è necessario possedere almeno una laurea o una certificazione equivalente e ricevere un’offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro statunitense. Il visto H-1B ha una durata massima di sei anni ed è particolarmente richiesto tra gli ingegneri, gli informatici e altri professionisti specializzati.

Il visto H-2A è un permesso di lavoro non immigrante per lavoratori agricoli stagionali o temporanei. Gli agricoltori statunitensi possono richiedere questo tipo di visto per assumere lavoratori stranieri per brevi periodi durante le stagioni di raccolta o nei momenti intensivi del lavoro nei campi.

Il visto H-2B invece, è destinato ai lavoratori temporanei impiegati nei settori come l’ospitalità, l’edilizia, il turismo e altre attività che necessitano di manodopera stagionale, anche in questo caso, i datori di lavoro statunitensi devono dimostrare che non ci sono lavoratori qualificati disponibili negli Stati Uniti per svolgere tali mansioni.

Il visto H-3 è un permesso di formazione non immigrante che consente agli individui di partecipare a programmi formativi, come ad esempio i tirocini o a programmi addestrativi negli Stati Uniti. Questo tipo di visto è rivolto alle persone interessate ad acquisire conoscenze specializzate o competenze non disponibili nel loro paese d’origine e necessarie per determinate mansioni.

Visti di lavoro per persone con abilità straordinarie (categoria O)

Il visto O-1A è una tipologia di visto lavorativo non immigrante destinato a individui dotati di abilità e talenti straordinari nei settori delle scienze, dell’educazione, del business e dell’atletica. Per poter accedere a questo visto, il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di eccellenza riconosciuto a livello nazionale o internazionale. Questa dimostrazione può avvenire tramite la presentazione di premi, pubblicazioni, riconoscimenti professionali, partecipazioni ad eventi prestigiosi, testimonianze da parte di esperti del settore e altre prove tangibili del talento eccezionale del richiedente.

Il visto O-1B è simile all’O-1A, ma è specificamente rivolto ad artisti e professionisti nel campo dell’arte e dell’industria cinematografica o televisiva. Anche in questo caso, i richiedenti devono dimostrare un livello straordinario di eccellenza nel proprio settore. I requisiti per ottenere il visto O-1B includono la partecipazione in ruoli principali o significativi in produzioni artistiche prestigiose, recensioni positive da parte di critici d’arte o dell’industria cinematografica, premi o riconoscimenti importanti nel campo e altre prove del successo professionale.

Per entrambi i visti O-1A e O-1B è necessaria una sponsorizzazione da parte di un datore di lavoro statunitense e la presentazione di una petizione approvata dall’USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services). È fondamentale compilare con cura tutta la documentazione richiesta e fornire prove concrete delle abilità eccezionali del richiedente al fine di aumentare le possibilità di ottenere il visto.

Visti di lavoro per investitori (categoria E)

Il visto E-1 è un tipo di visto non immigrante dedicato AL COMMERCIO INTERNAZIONALE ai commercianti proveniente da Paesi con i quali gli Stati Uniti hanno stipulato un trattato commerciale. Per ottenere questo visto, è necessario che il richiedente dimostri l’esistenza di un trattato commerciale tra gli Stati Uniti e il proprio Paese di cittadinanza. Inoltre, è fondamentale dimostrare di essere attivamente coinvolto in uno scambio commerciale significativo tra gli Stati Uniti e il Paese d’origine, che può riguardare la compravendita di beni, servizi o tecnologie tra le due nazioni.

Il visto E-2 è destinato agli investitori provenienti da Paesi con i quali gli Stati Uniti hanno sottoscritto un trattato per il commercio e la navigazione. Per ottenere questo visto, il richiedente deve effettuare un investimento sostanziale in una società statunitense finalizzato allo sviluppo e alla gestione di un’attività economica negli Stati Uniti. È richiesto che l’investitore detenga almeno il 50% dell’azienda o abbia un ruolo attivo nella gestione della stessa.

Per ottenere i visti E-1 ed E-2 è essenziale soddisfare i requisiti specifici per ciascun visto e presentare tutta la documentazione necessaria per comprovare l’idoneità.

Altri visti di lavoro

Esistono anche altri tipi di visti meno comuni come, ad esempio:

visto L-1: è progettato per agevolare i trasferimenti aziendali, consentendo ai dipendenti di società madri, affiliate o sussidiarie all’estero di essere spostati negli Stati Uniti per ricoprire ruoli manageriali, esecutivi o specialistici all’interno della stessa impresa. Questo tipo di visto risulta particolarmente vantaggioso per le aziende che intendono trasferire personale qualificato negli USA;

visto TN: è dedicato ai professionisti provenienti da Canada e Messico che operano in specifiche professioni elencate nell’Accordo NAFTA (North American Free Trade Agreement). Tale visto permette ai cittadini canadesi e messicani di entrare negli Stati Uniti per esercitare determinate attività professionali, come ingegneri, architetti, avvocati, consulenti e altri professionisti qualificati;

visto P: è destinato ad atleti e artisti che desiderano recarsi negli Stati Uniti per partecipare a eventi, spettacoli o performance culturali. Esso si suddivide in diverse categorie, tra cui il visto P-1 per atleti e artisti internazionalmente riconosciuti, il visto P-2 per artisti e intrattenitori coinvolti in programmi di scambio e il visto P-3 per artisti culturalmente unici o tradizionali;

visto Q: è rivolto agli individui che prendono parte a programmi di scambio culturale come insegnanti, tutor, musicisti, ballerini e altri partecipanti a programmi culturali sponsorizzati da organizzazioni statunitensi. Questo visto promuove lo scambio culturale e l’arricchimento reciproco.

Questi visti, nonostante siano meno comuni, possono essere molto utili per coloro che svolgono un lavoro specifico, soddisfano i criteri richiesti e desiderano lavorare temporaneamente negli Stati Uniti.

Come scegliere il visto di lavoro giusto

Per selezionare il visto di lavoro più adeguato, è fondamentale prendere in considerazione diversi fattori. Inizialmente, è essenziale valutare le proprie qualifiche e l’esperienza lavorativa. Alcuni visti richiedono una specializzazione elevata o una specifica esperienza nel settore, perciò assicuratevi di soddisfare i requisiti necessari per aumentare le possibilità di ottenere il visto.

È importante considerare anche il tipo di impiego che intendete svolgere negli Stati Uniti e verificare che il visto scelto sia appropriato per il ruolo che andrete a ricoprire.

Un altro fattore importante sono i vostri obiettivi a lungo termine. Infatti, se avete intenzione di stabilirvi definitivamente negli Stati Uniti, potrebbe essere più opportuno optare per un visto di lavoro che offra una possibilità di residenza permanente.

Infine, è consigliabile usufruire di un servizio consulenza specializzata per ottenere informazioni dettagliate sui vari tipi di visti di lavoro disponibili e sulle loro specifiche condizioni. Questo vi permetterà di valutare attentamente le varie opzioni e di prendere la decisione migliore in base alle vostre circostanze.