È gravissimo il bilancio di una sparatoria avvenuta nel Kentucky: quattro morti e tre feriti. Il conflitto a fuoco è avvenuto in una casa di Florence, nel nord del Kentucky negli USA, durante una festa di compleanno. Le persone si erano riunite all’interno dell’abitazione per festeggiare il figlio ventunenne del proprietario. Il ragazzo che ha aperto il fuoco sembra conoscesse i presenti ma non fosse stato invitato alla festa.