Il Taormina Film Festival seleziona “Sicilian Holiday”

Il Taormina Film Festival, uno dei più prestigiosi festival cinematografici d’Europa e prima destinazione per gli amanti del cinema di tutto il mondo, ha nominato il primo lungometraggio di Michela Scolari come “Evento Straordinario” della serata inaugurale della kermesse.

La regista e sceneggiatrice Michela Scolari ha dichiarato: “Abbiamo realizzato questo film come una lettera d’amore alla Sicilia e poterlo condividere con il grande pubblico del Taormina Film Festival ci dà tanta gioia”.

Sicilian Holiday è incentrato su Mia e Nino, due anime tormentate che hanno in comune più di quanto il pubblico sia inizialmente portato a credere. Mia è un’attrice poco più che ventenne che si ritrova sola in un villaggio di pescatori in Sicilia, mentre cerca di trovare una via di fuga dalla sua vita insoddisfacente. Nino è uno scultore siciliano di circa trent’anni, che lavora in uno studio artigianale d’altri tempi e viene in aiuto di Mia. Mentre la loro relazione cresce, complicata dall’arrivo di Phil, il fratello di Nino, il film si concentra anche su altre coppie dell’isola che stanno riscoprendo le loro radici e il proprio senso di appartenenza a sé stessi e alla Sicilia.

Michela Scolari è stata premiata a Cannes 2019 per il Miglior Corto d’Arte, “Hannah Can You Hear Me?” e come miglior documentario per “Paolo Rossi, The Heart of a Champion” . “Sicilian Holiday” è il suo primo lungometraggio narrativo.

La protagonista, Mia, è interpretata da Lilly Englert, nota per il suo ruolo nella serie televisiva “Quantico” e per la famosa rivisitazione di “Piccole donne” di Greta Gerwig, del 2019. Nino è interpretato dall’attore siciliano Francesco Leone e Phil dall’attore italiano Ivo Romagnoli, entrambi noti per ruoli in serie italiane di successo e in film indipendenti in Francia e negli Stati Uniti. Completano il cast i celebri attori Claudia Gerini, Rocco Ancarola, Felix Maximilian, Tony Schiena, Fuschia Sumner, Lee Levi, Nicoleta Nuca, Jerry Ying e Marcia Sedoc.

Sicilian Holiday è prodotto dal Premio Oscar Adam Leipzig e da Michela Scolari, Ivo Romagnoli e Attilio de Razza. I produttori esecutivi sono Franco della Posta, David Zuckerman, Ellie Kanter, Matt Marek, BK Fulton, Felix Maximilian, Silene Mosticchio ed Elena Costa. È una presentazione Filmin’ Tuscany/Rai Cinema di una produzione Filmin’ Tuscany, Tramp Limited, Credential Media Ventures e Rai Cinema, in associazione con The Pepegas Team, Sicily Entertainment e Entertainment Media Partners.

Mangia’s Resorts and Clubs è stato lo sponsor principale di Sicilian Holiday. Il film ha ricevuto il generoso sostegno della Sicilia Film Commission.

“Sicilian Holiday” sarà proiettato il venerdì 12 luglio, alle ore 21.30, presso la SALA TEATRO del PALAZZO DEI CONGRESSI di Taormina, alla presenza di tutto il cast e della regista. Ingresso libero.