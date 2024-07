Lo squalo Donald Trump sente l’odore del sangue

Donald Trump è uno “squalo” e fiuta l’odore del sangue…Ha vinto il dibattito per ko dell’avversario. Il presidente in carica Joe Biden è in evidente difficoltà. Non riesce più a nascondere lo stato “confusionale” in cui versa e così il tycoon va giù pesante. “Biden? Un mucchio di spazzatura in rovina, meglio se si ritira” ha affermato mentre giocava a golf. “Kamala Harris? E’ patetica, facile batterla” ha aggiunto.

Donald Trump, in un video diventato virale sui social, “demolisce” Biden. Trump, seduto in un golf cart con accanto il figlio Barron, dà una mancia a qualcuno fuori campo e si sente dire. “Come è andato il dibattito l’altra sera?”. “Si è semplicemente ritirato, sai, si sta ritirando dalla corsa”, ha affermato Trump riferendosi a Biden. “L’ho tirato fuori, e questo significa che avremo Kamala”. “Penso che sarà meglio”, ha proseguito Trump nel video. “È così cattiva. È così patetica, è così fottutamente cattiva”, ha continuato riferendosi alla vice presidente.

“Il popolo americano ha già visto Donald Trump toccare il fondo” è stata la risposta della campagna Biden-Harris, secondo cui il video è il “nuovo punto più basso” per l’ex presidente. Le immagini sono trapelate poche ore dopo che la campagna di Trump aveva pubblicato i suoi primi attacchi contro Harris, la candidata più probabile a sostituire Biden se il leader Dem decidesse di abbandonare la corsa.