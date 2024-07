I grillini in Europa si collocano con la sinistra

La metamorfosi dei grillini è completa. Ora fanno parte a tutti gli effetti del centrosinistra. Infatti la Sinistra Ue ha approvato l’ingresso della delegazione del Movimento 5 Stelle nel gruppo parlamentare The Left. Si tratta di un’ammissione “con riserva”. In effetti è stato concordato un “periodo di prova” di “sei mesi”. La “prova” è “una formalità”, tesa a rassicurare le delegazioni del gruppo più dubbiose sull’ingresso dei grillini.

“Gli europarlamentari del M5s faranno parte del gruppo The Left con pieni diritti. Insieme sono state concordate le battaglie per i prossimi mesi e il no al bis di Ursula von der Leyen”, rendono noti fonti del Movimento. Con la delegazione grillina, composta da otto eurodeputati, il gruppo The Left passa a 47 membri. Il M5s sarà la seconda delegazione più numerosa dopo quella della France Insoumise.