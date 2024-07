Sempre più italiani in vacanza in Asia: Corea del Sud una delle mete più affascinanti

Sono molteplici i motivi perché dovresti pensare a un viaggio in Corea del Sud. Questa Nazione, nota al mondo per i suoi prodotti tecnologicamente avanzati e a prezzi competitivi, è tra i paesi asiatici più affascinanti e più curiosi da visitare. La Corea del sud è scelta da un numero crescente di italiani che fanno le vacanza in Asia. La Corea del Sud, ad oggi non è una delle mete turistiche più conosciute, ma il suo gradimento cresce in modo costante. Nota per il k-pop e i k-drama, la Corea del Sud è popolare anche per l’etichetta,. la skin care e il kimchi. Si trova in posizione strategica avendo la Cina e il Giappone come Nazioni prossime. Per chi vuole può organizzare una vacanza che tocchi Pechino, Tokyo e Seul.

Le regole di comportamento per la vita dei coreani e delle coreane sono fondamentali. Quindi per chi sta organizzando il viaggio in Corea del Sud è consigliato conoscerle. Del resto proprio queste regole rappresentano una delle caratteristiche che la rendono affascinante e curiosa.

Il coreano ha due forme scritte e parlate ovvero quella formale e quella informale. Il significato di alcune parole viene spesso espresso mediante due termini diversi, in base all’interlocutore che si ha di fronte. Il vocabolario formale viene impiegato con tutte le persone di età maggiore alla propria, oltre alle classiche figure superiori nella scala gerarchica. Per quanto riguarda il linguaggio informale viene usato o con persone della stessa età o con chi lo richiede espressamente.

Una caratteristica che si incontra di frequente in Asia è l’inchino. L’inchino viene fatto in segno di rispetto, in particolare quando si incontrano persone più anziane, persone appena conosciute e colleghi.

Nell’etichetta rientra non soffiarsi il naso in pubblico. Per i coreani è una delle regole di etichetta di base. Il gesto di soffiarsi il naso a tavola non è ben visto.

Se si riceve o si deve dare qualcosa a qualcuno si dovranno usare due mani, così come quando si effettuano i pagamenti in cassa, in segno di rispetto.

Un altro elemento da considerare è togliersi le scarpe prima di entrare in casa. I coreani mal sopportano le scarpe chiuse. Anche nella stagione fredda preferiscono le ciabatte all’aperto. In tutte le case coreane è fatto divieto di entrare con le scarpe. Bisogna toglierle, lasciarle all’ingresso e indossare le ciabatte. Questo perché è usanza coreana studiare, mangiare, rilassarsi per terra. Quindi portare le scarpe dentro casa dopo avere camminato per strada sarebbe poco igienico.