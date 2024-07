Le Pen: il Governo Bardella è pronto

Non ha dubbi Marin Le Pen. Domenica sera la Francia sceglierà il Rassemblement National (Rn). La leader del partito di destra lavora al governo Bardella e assicura che è tutto “pronto”. Domenica infatti ci sarà il ballottaggio delle legislative con il suo partito ampiamente in testa al primo turno. Lei – ha puntualizzato ai microfoni di France Inter – non sarà fra i ministri. “Questo governo sarà completo, competente, costituito da persone che hanno partecipato con noi” alle elezioni.

“Non possiamo accettare di andare al governo se non possiamo agire”, ha ribadito la leader, tornando sull’eventualità che sembrava scartata nelle ultime ore di accettare soltanto un incarico nel caso di maggioranza assoluta del Rn. Le Pen non auspica che il suo partito governi “se non si può cambiare la politica in corso” e se si tratta “di andare al governo unicamente per essere seduti su una poltrona di ministro”. Ma “noi vogliamo andarci, vogliamo governare”. Marine Le Pen ha poi precisato che, personalmente, non farà parte del governo, né sarà presidente dell’Assemblée Nationale, ma continuerà a guidare il gruppo dei deputati Rn in Parlamento.