Trieste. Il mondo cattolico italiano si dà appuntamento per celebrare la cinquantesima edizione della Settimana sociale

A Trieste da mercoledì 3 a domenica 7 luglio 2024 il mondo cattolico italiano si dà appuntamento per celebrare la cinquantesima edizione della Settimana sociale; significativo il titolo “Al cuore della democrazia” con tanti interventi di personalità per capire “le ragioni del nostro vivere in Italia, da cattolici”. Significative le presenze per l’apertura e la conclusione dei lavori: mercoledì 3 luglio è previsto il discorso inaugurale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre per domenica 7 luglio ci sarà Papa Francesco che chiuderà i lavori, con un suo intervento e la concelebrazione eucaristica. Significativa la presenza dei vescovi e dei delegati delle diocesi calabresi; ma un pezzetto di Calabria, sarà in mostra nel TCC, la sala congressi dove i mille partecipanti ascolteranno le relazioni e si confronteranno.

La mostra “Don Carlo De Cardona pioniere dell’apostolato sociale dei contadini e artigiani calabresi” è stata curata da Demetrio Guzzardi, per conto dell’Universitas Vivariensis, del Centro studi calabrese “Cattolici Socialità Politica”, con il patrocinio della BCC “Mediocrati”. Nel catalogo della mostra che sarà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti, il presidente della BCC Nicola Paldino, così ha scritto: “Don Carlo De Cardona è il prete che nel 1906 ha dato vita a Bisignano, in Calabria, insieme a sedici audaci operai, alla Cassa rurale, ora BCC Mediocrati, che ho l’onore di presiedere. Don Carlo realizzò il programma della Rerum novarum di Leone XIII, per l’elevazione dei contadini e degli artigiani calabresi. Sulla sua strada desideriamo proseguire il nostro cammino, facendo crescere e potenziare l’economia del territorio dove operiamo”.

“Per il nostro istituto bancario l’esempio di De Cardona è un faro sempre acceso, ci piace dire, che è un passato sempre vivo. Siamo onorati che mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della CEI, abbia voluto portare alla Settimana sociale dei cattolici in Italia la mostra che ripercorre la storia e le opere realizzate da don Carlo. Il tema di questa cinquantesima edizione Al cuore della democrazia è il fulcro del pensiero sociale cristiano, che De Cardona ha vissuto e insegnato con la sua vita: “Se la nostra azione penetrerà nella vita pubblica […] presto avverrà il giorno in cui per la nostra Patria, comincerà una vita nuova»; l’invito valeva ieri, ma noi lo sentiamo fortemente vero anche per l’oggi: ecco perché parliamo dell’opera decardoniana come di un passato sempre vivo”.