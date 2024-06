Trento. Tante discipline per gli appuntamenti di luglio con Sport nel verde

Proseguono anche a luglio gli appuntamenti di “Sport nel verde”, l’iniziativa che per tutta l’estate offrirà la possibilità di praticare gratuitamente diverse tipologie di sport nei parchi e nei giardini cittadini.

Si comincia martedì 2 luglio al giardino Solženicyn (ex giardino Santa Chiara) con una lezione di tai chi – meditazione in movimento insieme all’associazione Kaleidoscopio. L’appuntamento è dalle 9 alle 10 per tutti gli over 65 che desiderano cimentarsi in questa pratica rigenerante.

A seguire, mercoledì 3 luglio dalle 16 alle 17 al parco delle Albere bambini e adolescenti potranno sperimentare il kung fu vietnamita, un’arte marziale tradizionale con metodo qwan ki do, mentre dalle 17.30 alle 18.30 al giardino Massimiliano I d’Asburgo (ex Braille) adulti e over 65 potranno dedicarsi a una lezione di ginnastica morbida con gli elastici. Le due esperienze sono proposte dall’associazione Rén.

Venerdì 5 luglio dalle 10 alle 12 i bambini dai 3 ai 10 anni potranno invece salire in sella ai pony del Circolo ippico la Roccia di Villazzano per una lezione di equitazione.

La settimana si concluderà con tre proposte in programma sabato 6 luglio. Doppio appuntamento la mattina dalle 10 alle 12: i bambini interessati al ping pong potranno provare questa disciplina al giardino Maso Smalz con Sport senza frontiere Trentino, mentre gli adulti potranno provare il movimento bioenergetico al parco delle Albere insieme all’associazione Laboratorio di educazione al dialogo. La giornata terminerà al giardino Solženicyn (ex giardino Santa Chiara) dalle 16.30 alle 18.30 con una lezione di softball dedicata a bambini e adolescenti organizzata da Sport senza frontiere Trentino e Unione sportiva dilettantistica Villazzano softball.

Per partecipare agli incontri non è richiesta alcuna prenotazione, sarà sufficiente presentarsi agli appuntamenti indossando abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. In caso di maltempo le iniziative vengono automaticamente annullate.

Per restare sempre aggiornati o conoscere ulteriori dettagli, è possibile consultare l’area tematica dedicata allo sport all’interno del sito comunale.