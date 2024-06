Democratici preoccupati per le performance di Biden

Le elezioni Usa 2024 entrano nel vivo. Nella notte italiana si è tenuto il primo duello televisivo tra i due candidati alla presidenza, Joe Biden e Donald Trump. Il dibattito si è tenuto negli studi della Cnn ad Atlanta (Georgia).

Joe Biden, con voce roca per colpa del raffreddore, ha attaccato Donald Trump reo, a suo dire di aver lasciato il Paese “nel caos totale. L’economia che mi ha lasciato era collassata”. Immediata la replica di Trump. “Ti comporti come un palestinese ma non piaci neppure a loro perché sei un palestinese debole”.

“Sono in grande forma, come 20-30 anni fa, lo confermano i test che faccio ogni anno” ha rincarato la dose Trump. Il tycoon ha sfidato il rivale a fare un test cognitivo sostenendo che non riuscirebbe a finire le prime domande. Nel frattempo la Cnn riporta che i democratici sono “preoccupati per le performance” dell’inquilino della Casa Bianca. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn parlando di “forte panico” nel partito. Qualcuno avrebbe persino commentato “siamo fottuti” e qualcun altro avrebbe ventilato l’ipotesi che il presidente si faccia da parte.