A Spilinga studenti e docenti americani per uno stage all’Accademia di Cucina Mediterranea

Un gemellaggio e un rapporto di reciproca collaborazione, tra la città di Newark e il Comune di Spilinga, siglati nel Luglio 2022 e definiti con la visita negli Stati Uniti nell’ottobre scorso del sindaco Enzo Marasco e del vicesindaco Franco Barbalace. Una collaborazione che nella giornata di ieri, nello stesso palazzo municipale della città del New Jersey, in un incontro tra la Vice Sindaco di Newark, Ligia De Freitas e il Vice Sindaco di Spilinga Franco Barbalace, in rappresentanza dei rispettivi sindaci Ras J. Baraka ed Enzo Marasco, è stato siglato il primo accordo di programma che prevede l’arrivo a Spilinga dal 14 al 30 Luglio di dieci studenti di due scuole superiori di Newark, la “Marion P. Thomas” e la “Newark Vocational”, per uno stage di due settimane alla nuova “Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea”, accompagnati da 4 docenti.

Nell’incontro in piena cordialità le due parti – si legge in una nota del Comune di Spilinga – assistite dalla promotrice della partnership Elisabetta Calello, hanno affrontato alcune tematiche di interesse comune per un proficuo rapporto futuro, che a fine Luglio vedrà a Spilinga, in conclusione dello stage degli studenti, anche la presenza del sindaco di Newark Ras J. Baraka e della vice Ligia De Freitas. La vice sindaco, in conclusione, ha rinnovato l’impegno del sindaco Baraka, ad inviare al Comune di Spilinga un pulmino per trasporto scooastico/turistico, per mantenere la “promessa fatta ad ottobre al sindaco Enzo Marasco”. A luglio poi, direttamente a Spilinga, si tracceranno altri punti da sviluppare in comune.