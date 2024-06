La verità evidente. Erdogan: impossibile pace in Ucraina se si esclude Mosca

Da qualunque parte ci si schieri, c’è una verità evidente: la pace come la guerra si fa in due. Il Sultano lo ribadisce durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo dell’Estonia, Alar Karis, ad Ankara. “Una fine alla distruzione in Ucraina e una soluzione equa per le parti è possibile attraverso la diplomazia. Manteniamo il nostro punto di vista secondo cui iniziative che escludono la Russia non porteranno ad alcun risultato“. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.