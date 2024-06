Alessandria celebra il Tour de France con un tributo a Marco Pantani

In attesa del passaggio del 111° Tour de France, Alessandria Città delle Biciclette con il patrocinio e in collaborazione con il Comune, organizza un grande evento tributo a Marco Pantani, domenica 30 giugno presso Palazzo Monferrato, via San Lorenzo 21. Dalle ore 15:00, l’evento vedrà l’apertura del Museo ACdB per la visita alla mostra temporanea “Accoppiata Giro-Tour” che valorizza le biciclette di Marco Pantani, Ivan Gotti e Vincenzo Nibali.

Alle 17:00, nel cortile di Palazzo Monferrato, open party e grande festa per svelare un’opera d’arte inedita, una stampa d’arte in edizione limitata dell’illustratore “campione” Francesco Poroli, recentemente premiato con la medaglia d’oro della Socitety of Illustrator di NY. Si tratta di un’opera celebrativa dell’indimenticabile Marco Pantani, stampata in serigrafia in sole cinquanta copie dal laboratorio Print Club Torino, con l’ideazione e direzione artistica di Inchiostro Festival. L’opera, dalla nascita alla realizzazione, saranno al centro di un evento che trasforma il cortile di Palazzo Monferrato in un laboratorio serigrafico. La stampa limited edition di questa illustrazione è davvero esclusiva: si potrà prenotare in anteprima durante l’evento e on-line: bit.ly/TourGiroMarcoPantani

Alle 18:00 l’evento prosegue con un talk, lo scrittore e giornalista Giacomo Pellizzari presenterà il suo libro “La mappa del Pirata” (Cairo Editore, 2024) raccontando questa “Guida sentimentale ai luoghi di Pantani”, per un incontro con la letteratura che pedala. L’evento sarà seguito da una sessione di firma-copie e aperitivo presso la vicina libreria Andando e Stando di via Bissati.

IL PROGRAMMA

Ore 15:00 apertura speciale del Museo ACdB e visita della mostra temporanea “Accoppiata Giro-Tour” in via San Lorenzo 21, Alessandria.

Ore 17:00 opening party Inchiostro Festival e presentazione della stampa d’arte limited edition illustrata da Francesco Poroli

Ore 18:00 presentazione con l’autore Giacomo Pellizzari del libro “La mappa del Pirata” (Cairo Editore, 2024). A seguire firma-copie e aperitivo con l’autore in collaborazione con la libreria Andando e Stando di Alessandria, a pochi passi da Palazzo Monferrato.