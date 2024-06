Bolis (Confai Bergamo): si consolida il ruolo del contoterzismo agrario come elemento propulsore di un’agricoltura innovativa e sostenibile

“Le linee di tendenza che si osservano attualmente mostrano come stia crescendo il ruolo del contoterzismo agrario nella sua funzione di elemento propulsore per un’agricoltura sempre più innovativa e sostenibile “: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha commentato le risultanze del rinnovo del contratto nazionale che si applica ai dipendenti delle imprese agromeccaniche, siglato proprio presso la sede di Confai Bergamo dai sindacati nazionali del lavoro e da CAI Agromec. A questo proposito, nei giorni scorsi Gianni Dalla Bernardina, presidente dell’organizzazione che rappresenta la parte di gran lunga maggioritaria del comparto agromeccanico, aveva dichiarato che nella struttura del nuovo Ccnl si riflette “la sempre maggior appartenenza, integrazione e rilevanza delle imprese agromeccaniche nel settore agricolo e in tutte le sue filiere produttive”, fatto da leggere come segnale incoraggiante per l’Italia sulla strada di una crescente collaborazione fra imprenditori agricoli e agromeccanici.

Nel frattempo, nelle ultime settimane si sono registrati passi avanti anche sul fronte dell’iter di approvazione del disegno di legge sull’istituzione di un Albo nazionale degli agromeccanici. “L’attenzione che la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati sta dedicando a questo tema lascia ben sperare in vista di una fruttuosa conclusione del processo legislativo – rileva il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo -. L’auspicio è che si possa dar corso al più presto ad un effettivo inquadramento a pieno titolo dell’imprenditore agromeccanico in agricoltura, tributando alle imprese contoterziste un riconoscimento atteso da anni”.