Anno scolastico 2024-2025: tutte le date da annotare

Già al lavoro per il prossimo anno scolastico 2024-2025? Sì, perché le regioni hanno dato la loro approvazione, stabilendo sia il giorno di avvio, che ponti e vacanze e, per finire, la data dell’ultimo giorno di lezione. Pertanto la dirigenza scolastica di ogni istituto lavora a come gestire i periodi di studio e quelli di riposo.

Iniziamo dalle festività. Il 1° novembre Ognissanti sarà di venerdì regalando agli alunni una settimana più breve. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, cadrà di domenica. Invece il giorno di Natale arriverà di mercoledì e, pertanto, l’ultimo giorno di scuola potrebbe essere venerdì 20 dicembre con rientro tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2024.

Per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta, saranno il 20 ed il 21 aprile e si passerà poi al 25 aprile, che cadrà di venerdì. In alcuni casi le scuole potrebbero chiudere anche per l’intera settimana. Dato che il 1° maggio sarà di giovedì, potrebbe esserci un ponte. Infine la Festa della Repubblica, il 2 giugno, si celebrerà di lunedì. Per quanto riguarda l’avvio delle scuole, la data di inizio sarà differente tra una regione e l’altra. Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia partiranno l’11 settembre.

Si entrerà dal 12 settembre nelle classi di Lombardia, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. In Trentino si comincerà il 9 settembre mentre in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Puglia e Lazio il 16 settembre. Anche l’ultimo giorno di scuola non sarà uguale per tutti, con una variabilità tra il 6, il 7, il 10, o il 12 (le scuole dell’infanzia tra il 28 ed il 30).