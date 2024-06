Anche questa estate i tormentoni musicali ci riempiranno le orecchie

Milano. Tutto cominciò con “Un disco per l’estate”, da “Con te sulla spiaggia” di Nico Fidenco a “Abbronzatissima” e “Il peperone” di Edoardo Vianello, “Stasera mi butto” di Rocky Roberts, “Luglio” di Riccardo Del Turco; poi toccò al Festivalbar, da “Tu” di Umberto Tozzi a “Sotto questo sole” di Francesco Baccini & Ladri di Biciclette, “Mare mare” di Luca Carboni.

Ancora oggi, ogni estate che si rispetti, può vantare la sua colonna sonora, quella che inonda le giornate assolate sotto l’ombrellone e si canta a squarciagola.

“Sesso e samba” è il brano di Tony Effe e la cantautrice italo-brasiliana Gaia certificato oro, ormai hit indiscussa dell’estate, con il suo ritmo latino, il ritornello catchy e il sound irresistibile.

“30°C” di Anna è il brano perfetto per questa estate, tutto da ballare in riva al mare, con un ritornello incisivo e perfetto da canticchiare, impossibile da dimenticare.

Ghali con “Paprika” si affida alla potenza dell’afro urban-pop, una sonorità dai forti riferimenti internazionali ma rivisitata con il suo stile unico e la ricetta segreta, nato da un team capitanato da Takagi & Ketra con J-Castle e Daramola.

Geolier è con il banger potente di “El pibe de oro” che lo conferma ancora una volta come fuoriclasse del rap italiano.

“Storie brevi” di Tananai e Annalisa racchiude alla perfezione l’anima pop e cantautorale di entrambi gli artisti, le cui voci si mescolano e si intrecciano senza fatica in un beat che, fin dalla prima nota, è protagonista della melodia.

Il nuovo singolo di Fedez “Sexy shop” con Emis Killa esplora il nuovo sound e la voglia di Fedez di mettere in musica un momento particolare, mentre Emis Killa regala al brano il proprio flow incalzante sul beat, partendo con un ritmo più crudo che si apre poi a una melodia più dance.

“Femme Fatale” di Emma segue i ritmi serrati ed ipnotici dell’elettro pop con un ritornello dal sapore dance.

Emma è anche in feat. con il giovane produttore Jvli in “Ho voglia di te”, insieme a Olly, dal sapore di una hit fresca e immediata, da cantare a tutta voce.

“Notte cattiva” di Fred De Palma unisce in maniera unica rap e reggaeton in latin music italiana, quì affiancato a Guè king del rap italiano: accompagnano alla stagione estiva, attraversato da un inedito sound afrobeat.

“Una vespa in due” di Orietta Berti e Rosario Fiorello è un jingle diventato canzone con un ritmo divertente e contemporaneo che fa l’occhiolino alla bella melodia della musica italiana: una canzone spensierata per un viaggio nel tempo.

“Dire fare baciare” di Elettra Lamborghini featuring Shade segna il ritorno in musica in grande stile della cantante con record d’ascolti delle estati italiane per un duetto elettrizzante e dal ritmo estremamente contagioso.

La calda stagione e Paola & Chiara la fanno esplodere con “Festa totale” dai lampi elettropop che la illuminano e viaggia senza sosta su cassa dritta e sonorità pop dance con reminiscenze dei primi anni duemila, impreziosite dai touch 70s.

“Dolcevita” di Francesco Renga e Nek, fin dal titolo proietta in un mondo fatto di auto cabriolet e vento tra i capelli, di notti estive e di cinema all’aperto, che si sposa perfettamente con il sound uptempo del brano.

“Love u hate u” è il nuovo travolgente brano dei Boomdabash con un sound innovativo e super catchy che li proietta su una wave diversa e inaspettata, riuscendo ancora una volta nell’impresa di intrecciare freschezza, emotività e leggerezza.

“Fernando” di Cristiano Malgioglio è un ritmo latineggiante, forte ed orecchiabile, con cui è impossibile restare fermi sul suo ritornello trascinante, come se ogni giorno d’estate si trasformasse in un Capodanno.

“Black Nirvana” è il singolo di questa estate di Elodie in cui il ritmo incalzante apre ad una nuova era della popstar italiana.

“Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè è fra i brani più passati dalle radio ed è ancora stabile sul podio della Top 50 Italia di Spotify.

“Bestiale” è il risultato di una sorprendente collaborazione che unisce l’inconfondibile sound della band Eiffel 65, leggenda della musica dance internazionale, con Loredana Bertè dalla voce iconica, potente e graffiante, che esplora nuove evoluzioni impossibile da non ballare.

Alessandra Amoroso e Bigmama insieme per la prima volta in “Mezzo rotto” che sancisce il rapporto di stima, amicizia e complicità musicale tra le due artiste, perfetto per questa estate.

Baby K in “Fino al blackout” interpreta perfettamente la sua costante ricerca sonora e sposa la necessità di coniugare una musica che la rappresenti ad un testo che la racconti, come donna e come artista.

L’estate è arrivata e con lei anche “Talete” il nuovo singolo di Aiello, colonna sonora perfetta per tutte quelle avventure che hanno il sapore del mare e il coraggio delle stelle.

“Innamorarsi perdutamente non è mai un affare” di Colapesce Dimartino intriga con le atmosfere acustiche ed estive che si “appiccica” nella testa dell’ascoltatore.

I Santi Francesi hanno creato il brano “Tutta vera” dal sound hard-pop che volge lo sguardo tra le mura di casa.

Questa estate fantastica porta con sé il suono unico dei The Kolors con il loro “Karma”, rivista in chiave electro funk.

“Overdose d’amore 2024” è la versione di Salmo del celebre brano di Zucchero che quest’anno compie 35 anni dalla sua pubblicazione, che rappresenta la perfetta fusione dei loro stili unici e delle loro personalità artistiche.

“Baciami stupido” di Arisa è la trasmissione di un messaggio importante attraverso la manifestazione d’amore per eccellenza, quella magia capace di trascendere da norme sociali, barriere di genere e orientamento sessuale.

“Luna piena” dei Negramaro esprime il ritorno a una nuova forma di freschezza e ritmo, senza tradire l’identità pop-rock granitica del gruppo, ma proponendo al contempo qualcosa di inedito.

Capo Plaza sposa l’estate con il brano “Fino all’alba”, una miscela esplosiva di ritmi afro beat e barre taglienti che catturano l’attenzione fin dalla prima nota.