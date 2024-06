Incidente sulla Palermo Sciacca: morti Selma El Mouakit e un bimbo di 16 mesi

È gravissimo il bilancio di un incidente stradale verificatosi all’alba sulla statale Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Giacalone, in territorio di Monreale. Nell’impatto sono morti Abd Rahim Gharsallah, un bambino di appena 16 mesi e la ventenne Selma El Mouakit. Gravemente ferita Miriam Janale, 23 anni, ricoverata al Civico in prognosi riservata. Nello stesso ospedale c’è una terza ragazza, Chiara Irmana, 21 anni, trasportata in codice giallo.

Tutti e quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. La dinamica dell’incidente, che non vede coinvolti altri mezzi, è in via di ricostruzione da parte dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Monreale e della stazione di Pioppo. Secondo quanto ricostruito, alla guida ci sarebbe stata una donna che aveva un tasso alcolemico superiore alla norma.

L’Anas, intervenuta sul posto insieme a Carabinieri e soccorritori, ha temporaneamente chiuso la strada in entrambe le direzioni, per consentire i rilievi. Tra Altofonte e Giacalone, il traffico in direzione Palermo è stato smistato prima sulla provinciale 20 e poi sulla statale 186; viceversa per le auto che si dirigono verso Sciacca.