B2Cheese, Confai: potenziare il tessuto delle imprese del comparto lattiero-caseario

“La recente presentazione della nuova edizione di B2Cheese ci invita a riflettere sul ruolo delle economie locali e sull’importanza di valorizzare sempre più il legame tra il comparto agromeccanico, protagonista di un’agricoltura al servizio soprattutto di piccole e medie imprese, e un contesto imprenditoriale rurale che necessita di un ampio appoggio per poter esprimere le proprie potenzialità in una logica di rete”. Con queste parole, Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha ripreso il contenuto delle recenti dichiarazioni dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, il quale ha presentato la nuova edizione della fiera internazionale che si terrà a Bergamo il 25 e 26 settembre, dedicata all’eccellenza del made in Italy nel settore lattiero-caseario.

“Il fatto che questa manifestazione si svolga a Bergamo rappresenta un doveroso riconoscimento del ruolo della nostra provincia, che detiene il record europeo del numero di formaggi Dop, pari a nove prodotti tutelati dal marchio – commenta Il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo -. La nuova edizione, oltre ad accendere i riflettori sull’indiscutibile qualità dei nostri prodotti, ci offrirà l’occasione di riflettere sulle strategie più adeguate per rafforzare un tessuto imprenditoriale locale che convive con problemi di eccessiva frammentazione e che necessita di un ampio ventaglio di servizi agromeccanici per poter affrontare in modo efficiente le sfide dei mercati internazionali”.