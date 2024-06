Alla scoperta delle bellezze Ogliastrine 28 e 29 giugno la gita organizzata da FAP Acli: iscrizioni aperte

Villagrande, Baunei e Genna Silana: alla scoperta delle bellezze dell’Ogliastra tra storia e natura. Sono aperte le iscrizioni alla gita organizzata per i prossimi 28 e 29 giugno dalla FAP – Federazione anziani e pensionati delle Acli assieme al circolo Acli di Decimomannu e ad Acli Cagliari. L’attività si inserisce nell’azione sociale dell’associazione, volta a promuovere e incoraggiare la socializzazione e il benessere tra i pensionati.

«Per noi è importante riuscire a offrire ai nostri pensionati esperienze ricche e coinvolgenti come questa – dice Francesco Pisano, presidente FAP –. Questa gita non è solo un’opportunità per scoprire le bellezze dell’Ogliastra, ma anche un’occasione per rafforzare i legami di amicizia e creare nuovi ricordi condivisi».

Il programma prevede escursioni nel territorio di Villagrande Strisaili, pittoresco borgo situato ai piedi del Gennargentu; Baunei, altro gioiello dell’Ogliastra, con i suoi panorami mozzafiato e la sua natura selvaggia; e Genna Silana, un passo montano situato a oltre 1.000 metri di altitudine che offre una vista panoramica spettacolare sulle valli circostanti.

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo è possibile contattare il 3280981980 (Francesco Pisano).