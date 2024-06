FcCrotone sarà Emilio Longo il prossimo tecnico dei pitagorici

Il Crotone ha scelto l’inquilino che siederà sulla panchina per guidare tecnicamente gli squali in occasione della prossima stagione. Si tratta di Emilio Longo, nato il 25 agosto 1973 a Salerno. Esperto della categoria e già conosciuto dai tifosi pitagorici come avversario. Arriva nella Città di Milone dopo avere fatto molta gavetta come secondo di Carmine Auteri e Raffaele Novelli prima di assumere la diretta responsabilità tecnica della Cavese, Caratese e negli ultimi due campipnati come tecnico del Picerno. Squadra quest’ultima con la quale ha disputato gli spareggi promozione sempre dalla sesta posizione. Tanta roba che fanno di Longo il tecnico in grado di riportare il Crotone nell’alveo della giusta competizione nel difficile campioato di serie C/girone C. Con la società pitagorica ha sottoscritto un contratto biennale con scadeza 30 giugno 2026. Dopo l’arrivo del ds Antonio Amodio e ultima in ordine di tempo del trcnico Emilio Longo, la società inizierà ad ufficializzare arrivi e parteze per quanto riguarda il parco giocatori.