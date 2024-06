Azzurri certi del secondo posto nel Gruppo B dietro la Spagna con vittoria o pareggio contro la Crozia

L’Italia è ancora padrona del suo destino, nonostante la figuraccia contro la Spagna. La classifica del Gruppo B sorride ancora alla Nazionale di Spalletti. Basterà non perdere contro la Croazia lunedì alle 21 a Lipsia per chiudere il girone al secondo posto aritmeticamente. Vincendo la Nazionale arriverebbe a 6 punti e sarebbe irraggiungibile (comunque non primi per lo scontro diretto a sfavore con De La Fuente), pareggiando si fermerebbe a 4 lasciando dietro i croati ma anche l’Albania (in caso di vittoria contro la Spagna) grazie agli scontri diretti (all’esordio fu 2-1 in rimonta coi gol di Bastoni e Barella). Se chiude secondo, Spalletti agli ottavi si troverà di fronte sabato 29 alle 18 la seconda classificata del Gruppo A, allo stato attuale sarebbe la Svizzera.

In caso di sconfitta bisogna fare gli scongiuri! Il rischio di essere eliminati c’è. Se la Croazia batte l’Italia la supera in classifica. Gli Azzurri a quel punto devono tifare Spagna o contro l’Albania per terminare il girone almeno davanti a Broja e compagni. Ma se l’Albania batte la Roja e l’Italia perde, allora la classifica dirà Spagna 6, Croazia e Albania 4 e Italia – ultima ed eliminata a 3 punti. Dato che la Spagna arriverà all’ultimo appuntamento da qualificata, all’Italia sarà utile concentrarsi sulle proprie forze, evitare il ko con la Croazia e lasciar perdere ogni calcolo.