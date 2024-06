Grecia nella morsa degli incendi: grande incendio nell’Attica

La Grecia è nella morsa degli incendi. Nelle ultime 24 ore se ne sono sviluppati ben 62 in aree agricole e forestali, per via delle elevate temperature associate a forti venti. Lo riferiscono le autorità locali, spiegando che i pompieri sono impegnati su diversi fronti.

Il primo grande incendio è divampato nell’Attica, a circa 30 km a sud-est di Atene, nella zona di Koropi e Vari. Oltre 50 vigili del fuoco sono arrivati, supportati da 4 aerei antincendio e da 6 elicotteri. I residenti hanno ricevuto l’ordine di lasciare la zona circostante e le autorità hanno disposto l’evacuazione dei bambini che stavano frequentando alcuni campi estivi nella zona.