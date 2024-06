“Late Nights” è il nuovo singolo di Cristian Marchi feat. George Syre

Da venerdì 21 giugno 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “LATE NIGHTS” (CM Music) feat. GEORGE SYRE, il nuovo singolo di CRISTIAN MARCHI.

“Late Nights”, interpretato dal cantante olandese George Syre, è un brano pop dance che rappresenta una romantica ode all’amore improvviso e travolgente. È un invito a vivere appieno ogni istante di una notte speciale, sperando che possa durare per sempre.

“Late Nights” è una collaborazione prodotta ad Amsterdam dal team olandese di George Syre e in Italia da Cristian Marchi e Paolo Sandrini. La versione Club Mix è stata prodotta da Cristian Marchi e Luis Rodriguez. Il singolo è stato pubblicato da CM Music, l’etichetta discografica di Cristian Marchi.

Spiega Cristian Marchi a proposito della nuova release: “La canzone racconta di un incontro romantico inaspettato e intenso, vissuto in una notte magica in un club di Amsterdam. I due protagonisti decidono di lasciare il locale, perdersi nelle strade buie della città, bere vino e godersi appieno la reciproca compagnia”.

Biografia

Cristian Marchi nasce a Mantova nel 1976. Dj e produttore italiano, i suoi successi lo consacrano un artista tra i più apprezzati e riconosciuti su territorio internazionale, soprattutto grazie al suo sound in cui ritmo e melodia si fondono in un’esperienza d’ascolto unica nel suo genere.

Artisticamente molto precoce, già all’età di 14 anni si esibisce in consolle in una radio, trasmettendo e mixando in diretta.

Ed è proprio la radio il suo primo palcoscenico, per dieci anni ininterrotti di trasmissione.

Dapprima su scala locale, poi, considerato il talento e la qualità della sua produzione musicale, viene ingaggiato da una importante radio che trasmetteva su frequenze a diffusione nazionale.

Cristian è molto attento ai rapporti con i suoi innumerevoli fan, la sua vera ricchezza accanto al suo talento d’artista.

Instagram e Facebook sono, per lui, un importante punto di contatto attraverso cui ascoltare la loro voce e fornire informazioni, notizie e contenuti.

Tra i suoi singoli più noti, si possono citare i brani “Love Sex American Express”, “We Are Perfect”, “Feel The Love”, “I Got You”, “I Got My Eye On You”, “Let’s Fuck”, “Check Out da Bass”, “Your Loving Arms”, “Baker Street”, “The Creeps”, “Shout It Out” che gli hanno valso la conquista di importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Tra i suoi remix più importanti “Deep Swing – In The Music”, “Dj Gollum – All The Things She Said”, “The Kolors – ITALODISCO”.

A dicembre 2023 ha fondato la sua personale etichetta discografica CM Music, pubblicando “Fast Cars & Superstars” il singolo dalla sonorità che lo contraddistingue.

Innumerevoli, ormai, le sue esibizioni nei club sparsi per il mondo, con tanto di tournée annesse anche in paesi lontani quali Australia e Korea del sud.

Da oltre 10 anni si esibisce regolarmente nei club e festival italiani ed internazionali.

“Late Nights” è il nuovo singolo di Cristian Marchi feat. George Syre disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 21 giugno 2024.