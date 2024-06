Roma. Un morto e un ferito in un incidente su via Cristoforo Colombo: alcoltest negativo

È di un morto e un ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte su via Cristoforo Colombo, direzione Ostia a Roma. Attorno alle 4.30 le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute via Colombo, all’intersezione con via di Acilia. Nell’incidente sono stati coinvolti un Piaggio Beverly, una Kawasaki Z900 e una Ford Fiesta. Morto un ragazzo di 26 anni a bordo della Kawasaki, mentre il conducente dello scooter Piaggio, un uomo di 34 anni, è stato portato all’ospedale Grassi per le ferite riportate, ma non risulterebbe in gravi condizioni.

A bordo dell’automobile c’era una donna di 21 anni, che è stata sottoposta al test per rilevazione di sostanze alcoliche, risultando negativa. Chiusa via Cristoforo Colombo direzione Ostia, tra Malafede e Acilia mentre sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale sulla dinamica dell’incidente. Sul posto pattuglie del X Gruppo Mare e del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) per la messa in sicurezza della zona e per i servizi di viabilità e chiusure.