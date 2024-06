Gaming e tecnologia, l’importanza dei test di conformità

Al primo posto nelle richieste degli utenti c’è lei: la sicurezza. In un contesto in cui i reati informatici, le violazioni, le truffe e i tentativi di phishing sono all’ordine del giorno e in costante aumento, le persone sul web cercano affidabilità, trasparenza. Vogliono potersi fidare del sito, del servizio, della piattaforma che hanno scelto.

Un discorso questo che vale, eccome, anche nel mondo del gaming, un settore che deve assicurare il rispetto di normative nazionali e internazionali, standard di qualità e deve rispondere delle aspettative degli utenti. Per tutto questo ci sono i test di conformità, una sorta di valutazione, condotta da enti indipendenti ed esperti, che studiano e analizzano aspetti come la funzionalità, la protezione dei dati, le performance di un sito e di una piattaforma. Entriamo nel dettaglio, per conoscere meglio questo settore.

L’esempio del gambling

Partiamo da un settore in particolare, quello del gioco pubblico e legale, un settore dove la sicurezza è ancora più importante, visto il numero di transazioni economiche che quotidianamente vengono effettuate. I casinò online in Italia sono regolamentati dall’ADM, (l’ex AAMS, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato), proprio per garantire un gioco sicuro e responsabile. Per ricevere la concessione, i casinò devono superare test di conformità che verificano la correttezza e l’affidabilità dei giochi, in particolare per quanto riguarda aspetti come la generazione casuale dei numeri (RNG), i tassi di ritorno al giocatore (RTP), la sicurezza delle transazioni e la protezione dei dati degli utenti.

Come ci spiega Giochi di Slots , due delle certificazioni più famose sono quelle di iTech Labs, un’agenzia di certificazione australiana riconosciuta a livello mondiale, ed eCOGRA, società inglese che si dedica esclusivamente di giochi online e di protezione dei giocatori. Le loro certificazioni sono un marchio di fiducia per i giocatori e consentono di individuare un ambiente di gioco sicuro e controllato.

Come funziona un test di conformità

I test di conformità nel settore del gaming e della tecnologia sono essenziali per assicurare che i prodotti e i servizi rispettino le normative, gli standard di qualità e le aspettative degli utenti. Questi test vengono eseguiti da enti indipendenti che valutano diversi aspetti, come sicurezza, funzionalità e affidabilità, garantendo che i prodotti finali siano sicuri e performanti.

Ma come si articolano questi test? Innanzitutto, gli esperti esaminano il design e l’aspetto esterno di un sito, di un’app o di una piattaforma e studiano la documentazione tecnica per identificare i requisiti di conformità. Dopodiché c’è la parte pratica, quella di test sulla sicurezza, funzionalità e performance e, successivamente, la generazione di un rapporto, in cui vengono sottolineati eventuali difetti, punti critici o parti da migliorare. Gli obiettivi dei test di conformità sono quindi quelli di valutare la sicurezza e l’equità dei giochi, ma anche la funzionalità, la compatibilità con i diversi sistemi e piattaforme, e il rispetto di leggi e normative.

Una garanzia per tutti, una sicurezza in più per una rete più sicura e più pulita.