Non tutti conoscono i vantaggi dell’oscurare oscurare i vetri dell’auto: ecco perché si fa

I vetri oscurati dell’auto servono solo alle auto blu? Assolutamente no. Sfatiamo un mito. Sono tante e differenti le ragioni che inducono ad oscurare i vetri dell’auto. Cercando in rete alla voce oscuramento vetri auto roma abbiamo individuato il professionista del settore Alessio Lattanzi e la sua azienda SupremeGlass. Perché Roma? Semplice. Nella Capitale circolano tantissime auto blu istituzionali. Ma abbiamo scoperto che tante normalissime persone scelgono di oscurare i vetri dell’auto a Roma e non solo. Quali sono i vantaggi di oscurare i vetri dell’auto? Lo abbiamo chiesto ad Alessio Lattanzi.

Indubbiamente una delle motivazioni che induce ad oscurare i vetri dell’auto è il miglioramento estetico. “Ci sono una varietà di pellicole per vetri auto adeguate ad ogni tipo di esigenza e adatte a qualsiasi tipo di veicolo, allo scopo di migliorare l’aspetto estetico di ogni auto” afferma Lattanzi che rileva come tra i vantaggi per l’auto c’è anche l’aumento della sicurezza. “Le pellicole possono aumentare la sicurezza degli occupanti in caso di urto” sottolinea. “Grazie all’applicazione infatti il vetro rotto rimane attaccato alla pellicola, inoltre aiuta ad aumentare la privacy dell’abitacolo nascondendo gli oggetti all’interno da occhi indiscreti”.

Altro aspetto che sottolinea il titolare di SupremeGlass è la riduzione dell’abbaglio. “La luce diretta del sole e la luce proveniente dai fari nelle ore notturne può peggiorare significativamente la visibilità durante la guida, rappresentando un pericolo reale per la circolazione. Le pellicole per auto sono una valida soluzione a questo problema in quanto riducono l’effetto abbagliante”.

Ma non solo, perché tra gli aspetti positivi c’è la riduzione del calore. “Contrariamente al vetro comune dei veicoli – spiega Alessio Lattanzi di SupremeGlass – le pellicole per vetri possono respingere in maniera sensibile l’energia solare. Un ambiente più fresco e confortevole all’interno del veicolo può ridurre in modo significativo l’uso dell’aria condizionata prolungando la vita degli impianti e risparmiando anche tanto carburante”.

Sono molteplici i vantaggi di oscurare i vetri della propria auto come la protezione per i bambini “durante i viaggi in auto, specialmente quando esposti ai raggi solari”. L’oscuramento vetri di alta qualità realizzato da Supreme Glass protegge in modo efficace i bambini a bordo. “I film oscuranti riducono fino al 99% dei dannosi raggi UV, mantenendo l’interno dell’auto fresco e confortevole anche nelle giornate più calde”.

“L’esposizione ai raggi ultravioletti rappresenta un potenziale rischio per gli occhi e la pelle. Le pellicole per i vetri rappresentano un’ottima soluzione a questa minaccia – aggiunge Lattanzi – in quanto forniscono un’efficace protezione contro gli effetti dannosi del sole”. Bloccando sino al 99% dei raggi ultravioletti si riduce sensibilmente anche il calore. “La riduzione di questi due fattori principali aiutano a proteggere e prolungare la vita degli interni dell’auto”.