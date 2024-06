Abbigliamento damigella – le ultime tendenze

Nel momento in cui si tratta di scegliere tutto quello che ha a che fare con l’abbigliamento damigella, e cioè l ‘abito per questa figura così importante per un matrimonio, ci sono molti fattori da considerare nell’ottica di ottenere un look che sia il più elegante possibile.

Teniamo presente che l’abito dovrà riflettere lo stile del matrimonio, permettendo al contempo alla donna di sentirsi a suo agio, per potersi muovere in maniera libera durante cerimonie e festeggiamenti.

Un buon punto di partenza in questi casi è prendere in considerazione il tema e lo stile di quel matrimonio: se per esempio si tratta di una cerimonia in un’atmosfera classica e romantica si potrebbe optare per un abito lungo e fluido, magari in raso o seta.

Mentre se si tratta di un matrimonio più informale anche un vestito corto e leggero può essere perfetto.

In ogni caso sarà importante che l’abito e la damigella si integri bene con gli altri elementi dell’evento come abito della sposa e coloredell’allestimento. Altro aspetto fondamentale sarà legato al comfort della damigella, la quale dovrà riuscire a muoversi in maniera agile durante tutto il matrimonio.

Ecco perché sarebbe bene forse evitare modelli troppo attillati o con dettagli scomodi come spalline strette o gonna ampia.

Invece forse sarebbe meglio optare per linee eleganti e semplici che vadano a valorizzare la sua silhouette senza limitare i suoi movimenti. Diciamo anche che sarà molto importante valutare la lunghezza dell’abito, nel senso che di solito la damigella ne indossa uno più corto rispetto alla sposa, e cioè al ginocchio, o leggermente sopra.

Si tratta di una scelta che ha come obiettivo quello di creare un contrasto visivo bello da vedere aiutando a distinguere il ruolo della damigella da quello della sposa. Poi dipende anche dal rapporto tra sposa e damigella, e da quello che vuole la prima, nel senso che in alcuni casi è proprio una sposa a desiderare che la damigella indossi un abito della sua stessa e lunghezza, creando così un look che sarà più armonioso.

Altri elementi da considerare prima di scegliere l’abito per la damigella

Mentre per quanto riguarda il colore sarà meglio scegliere una tonalità che si accordi col tema del matrimonio, valorizzando per esempio l’incarnato e i tratti somatici della persona in questione.

In questo senso diciamo che si può pensare a colori come rosa e verde i quali sono femminili ed eleganti, oppure in alternativa si può optare per avere un tono più adagio come rosso e blu o giallo: in questo caso sarà la scelta ideale per un matrimonio moderno e gioioso.

Altra cosa importante da non trascurare riguarda il fatto di coordinare gli abiti delle damigelle in quanto non è necessario ovviamente che siano identici: però è consigliabile che condividano almeno un elemento in comune come colore, tessuto o stile generale.

Tutto questo servirà per creare un look armonioso, imprimendo un’immagine di unità tra le damigelle, senza però scordarsi gli accessori, nel senso che sia scarpe che borse che gioielli, ed anche l’acconciatura, daranno l’occasione per aggiungere un tocco personalizzato, consentendo alle damigelle di esprimere il loro stile.