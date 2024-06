Firenze. A Villa Bardini un cocktail per aiutare i malati nella continuità ospedale/territorio

Un cocktail a Villa Bardini in favore di File (Fondazione italiana Leniterapia) a sostegno del progetto “Cure palliative / Leniterapia: continuità ospedale – territorio”. Grazie a Intesa Sanpaolo, Fondazione Cr Firenze, Galateo Ricevimenti, Villa Bardini e Associazione Corri la vita, lunedì 17 giugno alle ore 18 sarà possibile godere di un aperitivo nella cornice di Villa Bardini. La donazione minima per partecipare è di 50 euro a persona da versare sul c/c bancario Intesa Sanpaolo intestato a File con causale “Evento Villa Bardini” (codice Iban IT19K0306902887100000002019). È richiesta la conferma di partecipazione entro il 13 giugno sul sito www.leniterapia.it.

Il progetto a cui andranno i fondi è sostenuto da Intesa Sanpaolo che, coadiuvata nella scelta da Cesvi, ha deciso di sostenerlo attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto permetterà di dare continuità assistenziale, tra le équipe territoriali e ospedaliere, per aiutare al meglio la persona malata e la sua famiglia nelle decisioni legate alla malattia e all’assistenza necessaria.

Le persone malate con una prognosi infausta o una patologia oncologica o non oncologica, già in fase avanzata, necessitano di attenzioni particolari. Infatti, queste persone, già sopraffatte dai sintomi e in difficoltà nel passaggio dalla degenza ospedaliera a quella domiciliare, incontrano troppo spesso criticità organizzative e assistenziali insormontabili da sole.

La presenza e disponibilità costante di specialisti in Cure Palliative in ospedale e sul territorio può rappresentare un punto di partenza per migliorare i loro percorsi di cura e di assistenza.

A tal fine, la Fondazione Italiana di Leniterapia – File, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, mette a disposizione un medico, un infermiere e uno psicologo specialista in Cure Palliative per offrire al paziente e alla famiglia un costante riferimento per orientarsi nella cura e nel sostegno psicologico anche durante la degenza domiciliare.

I professionisti File affiancano la persona malata e la sua famiglia, sia nei reparti ospedalieri, sia in ambulatori dedicati per lapromozione delle Cure Palliative e della Leniterapia, quali: un ambulatorio specialistico di Cure Palliative; ambulatori di Cure Palliative simultanee presso le Unità Operative di Oncologia, Radioterapia, Ematologia; la consulenza intraospedaliera nei reparti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze; la pronta disponibilità telefonica per consulenze mediche per pazienti in imminente fine vita.

L’obiettivo del crowdfunding è quello di attivare percorsi di assistenza personalizzati sui bisogni di ciascun paziente, attraverso i quali vengono trattati il dolore e la sofferenza fisica, senza trascurare gli aspetti psicologici e relazionali, proprio secondo i principi della Leniterapia.

Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per finanziare l’attività di coordinamento sanitario e organizzativo grazie al supporto di risorse umane dedicate: un medico, un infermiere e uno psicologo.

Il progetto prevede di raggiungere direttamente: le persone malate ospedalizzate e quelle che dovranno essere orientate ad una presa in cura a domicilio da parte di un servizio di Cure Palliative; e le famiglie degli stessi pazienti. Si stima che nel corso della durata di progetto, verranno assistite in un anno circa 500 persone per un totale di circa 3.000 prestazioni in ambito ospedaliero e a domicilio.

Indirettamente, il progetto coinvolgerà anche i professionisti delle équipe ospedaliere, oncologi, radioterapisti, chirurghi, internisti, psicologi ed altre specialità, che lavoreranno insieme ai professionisti File in un percorso di condivisione e attuazione delle decisioni sanitarie per la tutela della qualità della vita delle persone.

L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine agosto. Per sostenere con una donazione il progetto è attiva su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/leniterapia-file-firenze

“Siamo estremamente grati ad Intesa Sanpaolo e Cesvi per aver permesso a File di partecipare a questa iniziativa di crowdfunding a sostegno del nostro progetto “Cure Palliative e Leniterapia: Continuità Ospedale-Territorio”, nonché all’Associazione Corri la Vita, nostro supporter da oltre 20 anni, per averci segnalato questa bella opportunità – afferma Enrico Grazzini, vice-presidente di File.– Questo progetto sanitario, gestito in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, è di grande importanza per la collettività perché permette alle persone con malattie croniche a carattere evolutivo di essere prese in carico precocemente. In collaborazione con il personale ospedaliero, infatti, i palliativisti di File si impegnano affinché ogni persona malata possa ricevere le Cure Palliative di cui ha bisogno, garantendo continuità assistenziale lungo tutto il percorso di cura”.

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. La raccolta fondi resterà attiva fino al 31 agosto su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Una FORMULA, tanti progetti

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La Banca partecipa attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali della banca, coadiuvate da Fondazione Cesvi, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.

La Fondazione Italiana di Leniterapia – File è una Fondazione di partecipazione nata a Firenze nel 2002 per aiutare i malati gravi ad affrontare nel modo migliore e più dignitoso possibile l’ultima delicata fase della vita. In 22 anni di attività, FILE ha assistito gratuitamente oltre 38.000 persone, supportando anche le loro famiglie sia durante il percorso di malattia sia nella difficile fase successiva alla perdita. Composta da 24 soci fondatori e da 20 sostenitori benemeriti, nel 2022 FILE è diventata Ente del Terzo Settore (Ets).

Intesa Sanpaolo, con oltre 420 miliardi di euro di impieghi e 1.300 miliardi di euro di attività finanziaria della clientela a fine marzo 2024, è il maggior gruppo bancario in Italia con una significativa presenza internazionale. E’ leader a livello europeo nel wealth management, con un forte orientamento al digitale e al fintech. In ambito ESG, entro il 2025, sono previsti 115 miliardi di euro di erogazioni Impact per la comunità e la transizione verde. Il programma a favore e a supporto delle persone in difficoltà è di 1,5 miliardi di euro (2023-2027). La rete museale della Banca, le Gallerie d’Italia, è sede espositiva del patrimonio artistico di proprietà e di progetti culturali di riconosciuto valore.

Cesvi è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel 1985. Da quasi 40 anni porta il cuore, la generosità e l’operosità degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell’ambiente. Cesvi agisce fornendo strumenti e competenze affinché le popolazioni aiutate possano poi essere artefici del proprio futuro. Premiata tre volte con l’Oscar di Bilancio per la trasparenza, è parte del network europeo Alliance2015.