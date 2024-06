A Chivasso lo show di successo del Circo Paolo Orfei, “Africa, Il Regno Animale”

Lo show di successo del Circo Paolo Orfei, “ Africa, il Regno Animale” il sogno africano, a Chivasso dal 19 al 24 giugno, il circo più grande d’Italia, lo chapiteau dalle grandi dimensioni è pronto ad ospitare il grande pubblico. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo più grande d’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici, i giganti gli elefanti ed esclusiva del circo il cucciolo di tigre rosa, pronto alle coccole.

Il Circo Paolo Orfei, delle famiglie Martino e Dell’Acqua, rappresenta la novità assoluta nel panorama circense, attrazioni esclusive ed artisti internazionali premiati al Festival di Montecarlo.

Il complesso circense super confortevole, si trova a Chivasso, Kennedy, piazza Lucio Libertini (piscine).

In programma, i seguenti spettacoli: debutto mercoledì 19 giugno, ore 21.15; tutti i giorni, ore 17.30 e 21.15; lunedì 24 giugno, ore 17.30.

Il Circo di Paolo Orfei vanta di uno show unico, per la regia di Danilo Pintore tecnico di perfezione, audio e luci, in pista si sussegue: un valzer di esibizioni: dalla cavalleria alle tigri bianche e maestosi leoni della domatrice Elisabetta Bizzarro; il duo mano a mano, premiato al Festival del Circo di Montecarlo, dei fratelli Dell’Acqua, Rony e Devis; Desiree Royal con il suo entusiasmante numero di hula hop e l’affascinante Soery Royal al cerchio; alta cavalleria con Genny Martino; i trapezisti, i flying olimecha; la bellezza tentacolare ed aerea di Desiree Pirlo, ai tessuti; divertimento con i clown Ardisson, luci e colori con Jason, il famoso uomo led. Una scaletta davvero ricca, con i coccodrilli di Walter Martini e l’esotico con la grande carovana di animali bisonti americani, dromedari, lama, guidata dall’amico Niky Martin, che accompagnerà in pista anche il simpatico ippopotamo Rocky.