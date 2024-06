“Star Trek” è il nuovo singolo di Ricky Ferranti

Da venerdì 14 giugno 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Star Trek” (LaPOP), il nuovo singolo di Ricky Ferranti.

“Star Trek” è un brano caratterizzato da un ritmo scanzonato con venature “blueseggianti” e un testo apparentemente nonsense, che in realtà tocca tematiche di attualità come la “Cancel Culture” e l’ideologia da cui essa scaturisce, andando poi ad invadere ambiti che vanno dalla scienza alla politica. In questo contesto, vengono sovvertite realtà e verità del “buon senso” con nuove “verità” e ideologie di memoria orwelliana. Il bianco diventa quindi nero e quella che una volta era la “sinistra” politica oggi assume connotazioni più di “destra”. Il tutto è sintetizzato in un ritornello dai richiami Delta Blues, dove la tematica dell’incantesimo del Voodoo, tipica delle radici blues, viene utilizzata per rappresentare una classe di potere che “incanta” con la propaganda un popolo “dormiente”.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Quello che ci hanno fatto intendere sul concetto di scienza attuale è più assimilabile al concetto di fantascienza, ovvero l’unione di Scienza e Fantasia, piuttosto che al significato determinatosi nei secoli da Galileo a Popper. Visto queste premesse preferisco quindi, ironicamente, Star Trek”.

Biografia

Il cantautore piacentino Ricky Ferranti vanta una formazione musicale molto ricca: diplomato al CPM (Centro professionale musicale) per due corsi dedicati alla chitarra elettrica, è anche un grande esperto di chitarra rock, rock blues e jazz. Ha insegnato all’accademia di musica Moderna di Piacenza, ed attualmente insegna al Livestudio di Codogno.

Vincitore di vari concorsi in Italia e all’estero (come il “Jimi Hendrix tribute” indetto dalla rivista Chitarre, vinto con il rifacimento della cover “Purple Haze”), è anche autore di diversi video didattici e collaborazioni per metodi editi da playgamemusic-Carish.

Con la band Animali Rari, di cui è stato membro dal 2002 al 2012, ha suonato nei principali locali italiani ed accompagnato artisti italiani come: Fiordaliso, Smaila, Faletti e Grignani; ma ha anche suonato con artisti internazionali, come la cantante Angel Forrest (vincitrice di 3 blues Awards in Canada); la californiana Sherrita Duran e il cantante country John Luskey. Inoltre, con il trio Are Jay ha aperto i concerti di Fabio Treves e Davide van de Sfroos.

Con Animali Rari ha realizzato gli album “Stagioni” (2006), “Sottosopra” (2007) e “Animalilive” (2007). Degno di nota il singolo “Già colpevoli”, parte della colonna sonora del film “Va dove ti porta il cuore”.

Incide diversi album come solista, e la passione per il blues il country ed il folk si concretizza nei CD “This Flame” (2016) e “One Soul” (2017) in cui emergono le chitarre acustiche unite a strumenti tradizionali quali banjo, mandolino, armonica e stomp box. Il progetto solista viene portato avanti sia come One Man Band, riproponendo brani originali e cover suonando contemporaneamente chitarre acustiche, armoniche e percussioni e strumenti tradizionali, che come trio elettrico, e nella band dello Spirit Gospel Choir di Piacenza. Tra le sue ultime fatiche si conta l’album “Al mondo” (Radiocoop, 2019), da cui sono stati estratti i singoli “Al mondo”, “C’è il sole” e “Dubbi acerbi”, e l’EP “Hope” (Radiocoop, 2020), pensato e prodotto durante i mesi del lockdown che l’artista ha trascorso nella sua Codogno. Avvia nel 2020 una collaborazione con l’etichetta indipendente LaPOP, nel 2022 esce l’album Nuovi eroi che raccoglie tutti i singoli usciti tra il 2020 e il 2022. Nel 2023 escono i singoli: “Passano le estati”, “Aspetto” e “Metti via”; seguono “Qua è dura” e “Salary man” che anticipano il nuovo album in uscita nel 2024.

