Federica D’Andrea: “Come quando ero bambina” è il nuovo singolo

Da venerdì 14 giugno 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Come quando ero bambina” (LaPOP), il nuovo singolo di Federica D’Andrea.

Il brano “Come quando ero bambina” della cantautrice romana Federica D’Andrea, è il racconto di un amore puro: quello di una figlia verso il suo papà.

Spiega Federica D’Andrea a proposito del singolo: «Mi sono seduta al pianoforte e ho cominciato a scrivere di un sogno fatto qualche notte prima; ero con mio padre e passeggiavamo mano nella mano mentre mi raccontava una delle sue storie divertenti. È una scena comune, di quotidianità ma ad oggi ha un valore diverso perché quella mano non posso più stringerla. Questa canzone rende eterno il nostro amore!

A colorare il tutto è la creatività di “Laguna delle sirene” che ha trasformato con linee e colori le mie parole in un meraviglioso disegno presente anche in copertina. Ora il mio sogno è dentro una canzone e, se l’amore ferma il tempo, sono certa che il nostro rimarrà in eterno».

Biografia

Classe ’90, Federica D’Andrea si appassiona alla musica fin da piccola. Esordisce nel 1998 al 41° Zecchino d’Oro con la canzone “Batti 5 (4/4 di silenzio)” e così comincia il suo percorso musicale riscuotendo diversi successi in festival nazionali, internazionali, in varie trasmissioni Rai e reti private. Dalla passione per il jazz europeo, si avvicina allo swing italiano per poi specializzarsi sul repertorio degli anni 30-50. Si diploma in canto pop al conservatorio di musica L. Refice. È stata corista di Gianfranco Fasano e Rita Forte, noti cantanti del panorama musicale italiano. Voce raffinata e performer carismatica, ha prestato la sua voce a cartoni animati per Nick Junior e colonne sonore, ed è cantante nella band swing “Conosci mia cugina?”.

