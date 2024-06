Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, si è recato a votare all’apertura dei seggi alle 15 in punto. Ha espresso il suo voto presso il seggio n.1 della sua Fiumedinisi, il comune in provincia di Messina in cui risiede. Proseguirà la sua giornata a lavoro al comune di Taormina di cui è sindaco.