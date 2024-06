Pippi Dimonte in Francia al Festival Django Reinhardt con Maria Pascual & The Kind of Gypsies 4tet

Pippi Dimonte di Bernalda, Giangiacomo Rosso di Torino, Mathieu Chatelain di Parigi e Maria Pascual di Barcellona formano il quartetto Maria Pascual & The Kind of Gypsies ed il prossimo 30 Giugno saranno sul palco centrale del Festival Django Reinhardt che si tiene a Fontainebleau alle porte di Parigi.

I quattro musicisti si sono conosciuti la scorsa estate alla precedente edizione del Festival ed hanno deciso, quasi per scherzo, di partecipare al contest “Prix Tremplin Scene des Luthiers” risultando vincitori a cui sono stati assegnati i seguenti premi: tenere un concerto retribuito l’anno successivo sul palco centrale, registrare un video presso lo studio Quai Son Paris e tenere concerti (già fatti) lo scorso marzo presso prestigiosi locali jazz della capitale francese.

Il Festival Django Reinhardt si tiene dal 1968 nel parco del castello di Fontainebleau costruito da Luigi VII ed è un omaggio al grande musicista francese che nel 1920 inventò il gypsy jazz fondendo lo swing americano con le musiche gitane europee e con valse e musette francesi. Quest’anno si svolgerà dal 27 al 30 Giugno con un ricchissimo programma che è possibile consultare sul sito www.festivaldjangoreinhardt.com e che prevede un’anteprima il 25 Giugno con un concerto di STING. Naturalmente è un festival che vede la partecipazione di migliaia di appassionati provenienti da tutta Europa ed anche dal Nord America.

Da segnalare a margine, e solo come curiosità, che Pippi Dimonte e Giangiacomo Rosso sono ad oggi i primi e gli unici musicisti italiani ad esibirsi sul palco centrale del Festival.

Giuseppe ‘Pippi’ Dimonte è un musicista e compositore originario di Bernalda che vive a Bologna. Dotato di grande tecnica e versatilità suona con numerose formazioni jazz e col suo contrabbasso è sempre in giro per concerti sia in Italia che all’estero. Ha suonato in Cina, Turchia, Spagna, Francia, Olanda, Germania, Svizzera, Polonia, Romania, Slovenia ecc. Contrabbassista gipsy fra i più richiesti ha accompagnato musicisti di fama quali Stochelo Rosenberg, Tchavolo Schmitt, Jimmy Rosenberg, Lollo Meier, Antoine Boyer, Bradj Winterstein, Duved Dunayevsky, Tolga During, Adrien Marco, Giangiacomo Rosso ecc. Diplomato in Contrabbasso Classico (V.O.) ha studiato presso il Conservatorio “E.Duni” di Matera ed il Conservatorio “GB. Martini” di Bologna. A 17 anni è già compositore iscritto alla SIAE dove deposita i suoi primi lavori. Ha pubblicato cinque album con tutte composizioni proprie dove il basso elettrico o il contrabbasso sono i protagonisti indiscussi di tutte le tracce: Morning Session (2014), Hieronymus (2017), Trio Mezcal (2018), Majara (2020), Dinamo (2023). Basta digitare il suo nome su Google, YouTube, Facebook, Instagram o cercarlo sulla sua HomePage pippidimonte.com per leggere articoli o visionare foto e video che lo vedono protagonista come leader o come sideman.