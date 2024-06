Nettuno. Ottantenne italiano uccide la compagna bulgara poi si toglie la vita

Femminicidio e suicidio venerdì mattina alle 10.30 a Nettuno (Roma). All’interno dell’immobile sono stati trovati i cadaveri di un uomo e di una donna, conviventi, e una pistola. A scoprirli sarebbe stato il figlio dell’uomo che ha poi dato l’allarme.

Sul posto, in via Tronto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nettuno e i colleghi della Compagnia di Anzio che indagano insieme ai militari del Nucleo Investigativo di Frascati per i rilievi tecnico scientifici.

Un uomo di 88 anni ha ucciso la compagna di 66 anni e si è tolto la vita. A dare l’allarme è stato il figlio dell’uomo, italiano. La donna, invece, era una cittadina bulgara. Il delitto si è consumato in una villetta al civico 8.