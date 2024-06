Il piccolo principe: un libro da riscoprire con le meditazioni di Romolo Perrotta e le note della Vibo Junior Orchestra

Il testo, a ottant’anni dalla pubblicazione del capolavoro di Antoine de Saint-Exupery, è stato presentato mercoledì 29 maggio, nella sala conferenze della biblioteca comunale, nell’ambito del “Maggio dei libri”. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’Accademia musicale Musikè con la partecipazione dell’assessore alla Cultura Giusi Fanelli

“Il piccolo principe” sa ancora incantare e suscitare riflessioni, interpretazioni. Lo dimostra il libro di Romolo Perrotta (docente all’Unical) nel suo “Meditare il piccolo principe per parole chiave”. Il pedagogista insieme ad alcune studentesse (Maria Federico, Alessandra La Banca e Josie Patamia) ha compiuto un viaggio dentro i temi che sono presenti nel testo. Un “rosario laico” di 27 capitoli che viene sgranato attraverso le parole che ricorrono nel Piccolo Principe corredato alla fine da una esplicativa postfazione “La Poetica della vita di Antoine de Saint-Exupery” dove Romolo Perrotta ripercorre l’espereinza letteraria e umana dell’autore francece e come nasce “Meditare il piccolo principe”. Il prezioso libro è un distillato di chiavi interpretative per leggere più in profondità la moderna fiaba scritta da Antoine de Saint-Exupéry nel 1943. È il frutto di incontri quotidiani a distanza nell’era dell’emergenza sanitaria, da cui è scaturita l’idea di dar vita ad un “piccolo manuale di bordo” dove viene fuori l’essenza del viaggio che il “piccolo principe” compie sulla terra e nello spazio. Ed è tutto giocato sul valore pedagogico, simbolico, ermeneutico e maieutico delle parole, che si aprono per mostrare la vanità o la verità degli adulti, ma in particolare svelare il valore dell’esistenza.

Il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry non finisce di stupirci e di meravigliare. E’ il libro più venduto al mondo dopo la bibbia. Non è un caso. Come non è stato un caso che durante la presentazione c’erano ad ascoltare i bambini che compongono la “Vibo Junior Orchestra” diretta da Angela Crudo (direttrice artistica dell’Accademia Musikè).

Durante la presentazione del libro “Meditare il Piccolo Principe” (che si è svolta mercoledì 29 maggio nella sala della Biblioteca comunale, ore 18.30) sono emerse questioni di una certa rilevanza sotto il profilo esistenziale e filosofico, non solo pedagogico, come la concezione e il rapporto con il tempo, il valore della musica, il rapporto con le parole, i sogni e i desideri dei bambini, in un momento storico in cui imperano i social media, ma anche questioni come la guerra, il perché gli adulti si dimenticano di essere stati bambini. Inoltre l’attenzione è stata riservata a personaggi esemplari presenti nel libro come il lampionaio, e poi sono stati tanti i cortocircuiti semantici. Un intreccio che Romolo Perrotta ha intessuto con i bambini su spunti interpretativi che hanno avuto come base il testo di Saint-Exupery. Sono emersi anche temi come il valore etimologico delle parole, il mistero che circonda il creato, il concetto di finito e di infinito, la smisuratezza dell’età contemporanea, il peso della tecnologia ormai incontrollabile, il mito, la bellezza dell’incontrarsi e dello scoprirsi. Tutti aspetti così importanti che sono il riflesso nello specchio dell’attualità, sollevati dai bambini che hanno il dono della spontaneità e dello stupore di fronte al mondo. E infine quello della conoscenza attraverso l’esperienza, e della cultura, temi affrontati dall’assessore alla Cultura dell’Amministrazione comunale di Vibo Giusi Fanelli, mettendo in luce gli aspetti positivi che ha potuto toccare con mano nelle tante esperienze a cui ha potuto partecipare cogliendo la bellezza e le importanti risorse che il territorio sa esprimere.

È stato un incontro in cui musica e dialogo si sono alternati con gli intermezzi musicali eseguiti dalla “Vibo Junior Orchestra” che si è cimentata in brani importanti tratti dal repertorio di Mozart e Beethoven.

L’iniziativa è stata organizzata da Angela Crudo (direttrice artistica dell’Accademia Musikè) che ha presentato l’iniziativa e curato gli interventi musicali, nell’ambito delle manifestazioni dedicate al “Maggio dei libri”. Un impegno importante con tre appuntamenti quello che si è assunto l’Accademia Musikè per il “Maggio dei libri” grazie alla collaborazione dei diversi maestri: Santina Spinelli, Nina Scidà, Carmela Celestino, Letizia Tropeano, Antonio De Rito, Donato Ventura, Daniele Paolillo.