Riflessologia Plantare Energizzante – cura e benessere

Di sicuro parlare di riflessologia plantare energizzante non è un’esagerazione visto che si parla di una disciplina che non a caso ha guadagnato molto popolarità negli ultimi anni, in quanto metodo naturale che serve per promuovere l’equilibrio energetico e il benessere del corpo.

Si tratta di una pratica che affronta le sue radici nelle tradizioni mediche di varie culture partendo dall’antica Egitto e arrivando fino alla Cina. Come dicevamo negli ultimi tempi è stata sempre più apprezzata, proprio perché si focalizza sul fatto di stabilire l’energia vitale, alleviando lo stress di chi ci si sottopone migliorando la qualità della sua vita.

Ecco perché in questo articolo vogliamo vedere quali sono i principi fondamentali di questa disciplina, andando anche a capire quali sono le tecniche principali utilizzate da un riflessologo esperto.

Per quanto riguarda i principi fondamentali della riflessologia plantare diciamo che una disciplina che si basa sull’idea che i piedi siano la mappa del corpo umano, nel senso che ogni zona del piede corrisponde a un organo, a una parte del corpo o a una ghiandola: ed ecco perché stimolando questi punti specifici attraverso una digitopressione si può influenzare in maniera positiva la salute e il funzionamento delle varie parti del corpo.

Per arrivare a questo risultato un riflessologo usa varie tecniche diverse come il massaggio e la digitopressione, nell’ottica di applicare una sorta di pressione appunto su ogni punto riflesso.

Questo stimolo è importante perché consente di sbloccare il flusso di energia, oltre al fatto che favorisce l’eliminazione delle tossine, andando al contempo a migliorare la circolazione sanguigna.

Bisogna considerare però che la riflessologia non è solo una terapia che ha a che fare col fisico, in quanto la si deve considerare come un trattamento, che dovrà tenere conto degli aspetti psicologici ed energetici della persona.

Volendo parlare di questa disciplina in senso energizzante possiamo dire che lo scopo è sempre quello di ripristinare e aumentare il livello di energia vitale del corpo: ed ecco perché sarà utile a quelle persone che sono sempre stanche, stressate, e con poca energia.

Benefici principali della disciplina

Da tutto quello che abbiamo detto finora si evince che il beneficio principale di chi si sottopone alla riflessologia plantare è la riduzione dello stress nel senso che, grazie alla pressione che viene esercitata sui punti riflessi del piede, si ridurrà la tensione muscolare e nervosismo favorendo un rilassamento profondo.

Inoltre secondo quelli che ti dicono gli esperti del settore dopo una sessione di riflessologia plantare si andrà a rilassare il sistema nervoso: di conseguenza il sonno sarà più riposante e di qualità.

Altro beneficio da non sottovalutare riguarda la detossificazione nel senso che, visto che questa disciplina migliora la circolazione sanguigna e linfatica, il corpo andrà ad eliminare tossine, provocando in quella persona una sensazione di benessere e di leggerezza.

Per quanto riguarda le tecniche diciamo che ce ne sono alcune più comuni come la digitopressione che avviene attraverso l’applicazione di pressione con le dita su un punto specifico del piede, o anche il massaggio con i movimenti circolari, il quale viene eseguito con i pollici o le dita.