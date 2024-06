Cagliari. Lite in un locale di via Caprera: Yari Fa uccide Fabio Piga

Fabio Piga è stato ucciso con una coltellata al culmine di un litigio avvenuto nella notte a Cagliari in un locale di via Caprera, il Donegal. Fabio Piga, cagliaritano di 37 anni, ex carabiniere, ora impiegato in una grande azienda, è stato colpito con un fendente al petto.

Yari Fa, 19 anni di San Michele, è stato identificato dagli agenti delle volanti e dagli investigatori della Mobile e poi portato negli uffici della Questura. Per Yari Fa è scattato l’arresto per omicidio volontario.

In base alla ricostruzione degli inquirenti Fabio Piga si è avvicinato ai bagni dove era stato segnalato qualcosa di anomalo. Lì c’era Yari Fa. È intercorsa una violenta discussione e il diciannovenne ha estratto un coltello per colpire Fabio Piga. Un solo fendente, letale.