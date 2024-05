Trieste. Ultimo mese di aperura per le grandi mostre Van Gogh e Ligabue al Museo Revoltella

Manca solamente un mese alla chiusura della mostra al Museo Revoltella di Trieste dedicata Van Gogh, dalla sua apertura lo scorso 22 febbraio, la retrospettiva è già stata visitata da oltre 110 mila visitatori e ancora tantissime sono le prenotazioni fino al 30 giugno, con giorni totalmente sold out. Un viaggio nell’opera di Van Gogh definito dagli oltre 50 capolavori prestati eccezionalmente dal Museo Kröller-Müller di Otterlo e dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma.

Ultimi giorni anche per la mostra “Antonio Ligabue”, dedicata ad un artista sempre più conosciuto e stimato dal grande pubblico per il suo vissuto difficile e commovente. La mostra, già prorogata anch’essa fino al 30 giugno viste le tantissime richieste, presenta oltre 60 opere tra oli, disegni e sculture ed è la prima esposizione in Friuli Venezia Giulia dedicata all’artista.