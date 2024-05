Si va verso il taglio dei tassi in Europa

Il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha affermato che per l’area euro nei prossimi mesi “si profila un allentamento delle condizioni monetarie”, nel quale “bisognerà considerare che un’azione tempestiva e graduale permetterà di contenere la volatilità macroeconomica rispetto a un’azione tardiva e precipitosa”. Panetta precisa che una “graduale riduzione dell’attivo Bce – come i bond acquistati – è certamente appropriata, ma è fondamentale che non interferisca con l’orientamento della politica monetaria e che avvenga evitando carenze di liquidità nel sistema o episodi di frammentazione nella trasmissione degli impulsi monetari”. L’auspicio è che il taglio dei tassi di interesse sia tempestivo e sostanzioso.