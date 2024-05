Torna Rock in Roma: appuntamento a Capannelle dal 13 giugno

Si parte il 13 giugno con i CCCP, icone del rock italiano degli Anni Ottanta. Il 14 giugno sarà la volta del rapper romano Gemitaz, mentre il 15 giugno sul palco arriverà l’astronave di Gabry Ponte. L’edizione 2024 del Rock in Roma si conferma ricca di live coinvolgenti. Il festival, da quattordici anni appuntamento fisso dell’estate musicale romana, punta anche stavolta su un mix di generi per tutti i palati, tra gli show all’Ippodromo delle Capannelle e quelli alla Cavea del Parco della Musica. “Il nostro è sempre stato un festival trasversale. E il rock non si riferisce a un genere specifico, ma a un’attitudine” spiegano gli organizzatori Max Bucci e Sergio Giuliani.

A Capannelle arriverà il cantautorato napoletano contemporaneo di Tropico (17/6), il pop punk dei La Sad (19/6), il rap crudo di Salmo e Noyz Narcos (21/6), di Massimo Pericolo (11/7) e dei Club Dogo (19/7), ma anche quello da milioni di stream sulle piattaforme di Geolier (28/6) e Tedua (27/7). E poi il revival degli Anni Duemila di Teenage Dream (22/6), l’heavy made in Japan del fenomeno tutto al femminile Babymetal (25/6), l’indie pop di Calcutta (30/6) e quello di Tommaso Paradiso (4/7), il metal di Bruce Dickinson (5/7) e quello di Kerry King (6/7), il rock alternativo dei londinesi Placebo (8/7) e dei piemontesi Marlene Kuntz (24/7), il pop dei Bnkr44 (18/7), la dance dei Deejay Time (il supergruppo dei dj Albertino, Fargetta, Molella e Giorgio Prezioso – 20/7). Attesa per 21 Savage: il 31enne rapper statunitense da 58 milioni di ascoltatori mensili su Spotify arriverà al Rock in Roma il 16 luglio.

“Siamo contenti che il Rock in Roma si svolga ancora a Capannelle” commenta il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La Cavea ospiterà gli show dei Fontaines D.C. (25/6), Die Antwoord (3/7), Cat Power (7/7), Deep Purple (10/7), Cristiano De André (20/7) e Loreena McKennitt (22/7). “Siamo un festival da record. L’anno scorso abbiamo raggiunto quota 280 mila presenze. Quest’anno puntiamo a ripeterci” dicono gli organizzatori.