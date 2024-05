Poltrona pedicure: le caratteristiche (irrinunciabili) per garantire il comfort alla clientela

Nei centri estetici o nelle Spa c’è l’assoluto bisogno di scegliere un arredo confortevole ed esteticamente gradevole per la clientela, per metterli a proprio agio e consentire loro di staccare dalla tensione quotidiana per richiedere un trattamento benessere. È questo il caso delle poltrone pedicure professionali, parte integrante dell’arredamento e utili per semplicità, comfort e funzionalità.

Cosa sono le poltrone pedicure?

L’obiettivo di chi gestisce centri estetici e Spa è sempre lo stesso: offrire un trattamento di riguardo, se non luxury in alcuni casi, ai clienti. Ciò è possibile non solo con la presenza di personale qualificato, ma anche grazie alla scelta di arredi d’alta qualità, come le poltrone pedicure.

Una poltrona podologica, in ogni caso, è utile per effettuare diversi servizi, come la pedicure, garantendo il massimo comfort e relax. Talvolta la sessione di benessere si protrae (anche fino a un’ora), ed è quindi indispensabile che il cliente si senta a proprio agio.

Caratteristiche essenziali

Le poltrone per il trattamento pedicure presentano caratteristiche ben precise: non solo comodità, ma anche funzionalità al primo posto. Ci sono alcuni modelli che presentano getti laterali, così da proporre un idromassaggio professionale; altri, invece, sono specifici con l’unione di getti plantari e laterali.

È molto importante che lo schienale della sedia sia regolabile: bisogna sempre permettere all’operatore di poter svolgere il proprio lavoro in condizioni impeccabili. Per i centri estetici e le Spa, si consiglia caldamente di prendere come riferimento unicamente poltrone professionali e multifunzionali.

Altresì determinante è spendere qualche minuto in più per valutare i materiali: la qualità determina la durabilità, e le poltrone devono resistere alla naturale usura.

Eventuali optional, in ogni caso, vanno valutati caso per caso, seguendo sempre le proprie esigenze e soprattutto i trattamenti di lusso da mettere in listino.

Il punto sul design: perché l’arredo influenza il benessere dei clienti

I vantaggi di investire in una poltrona professionale per la pedicure sono molteplici, e non sono unicamente legati alla comodità. Tutt’altro. Perché gli imprenditori nel settore Wellness sanno molto bene che un centro estetico o Spa deve essere arredato seguendo un fil rouge, quello del lusso.

Stando ai dati raccolti dall’Osservatorio Compass nel 2022, gli italiani sono sempre più disposti a prendersi cura di sé, tra salute, sport e bellezza. Un altro dato interessante è legato agli impianti sportivi: sono circa 18 milioni gli italiani che ogni anno si recano in palestra. E non è da meno il turismo del benessere, che nell’ultimo periodo, in particolare dopo la Pandemia di Covid-19, è diventato un enorme punto di riferimento.

Queste statistiche ci dicono che investire nel settore Beauty & Wellness è un’ottima idea, ma ci spiegano anche l’importanza di puntare su strutture moderne, che possano rispondere alle esigenze della clientela, che negli ultimi anni è diventata più responsabile e informata.

Ecco perché puntare su poltrone professionali per la pedicure e per un arredo curato nei minimi dettagli, con attenzione sul materiale ed eventuali optional, invoglia maggiormente la clientela a scegliere un centro o una Spa, perché rimanda un’immagine attenta alle tendenze del momento e alla qualità.