Papa Francesco non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi

Il polverone sollevato da ambienti cattolici di sinistra si risolve con un nulla di fatto per i moralisti. Papa Francesco è il Pontefice, non un troglodita come è stato “dipinto”. Usando infatti peraltro in via riservata il termine “frociaggine” Bergoglio “non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi”. Il Santo Padre “rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi”. A riferirlo il portavoce vaticano Matteo Bruni.

“Papa Francesco”, ha detto Bruni in risposta alle domande dei giornalisti, “è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti”. Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”.

Bergoglio, secondo quanto lasciato trapelare dai partecipanti ad una riunione riservata!, avrebbe consigliato ai vescovi italiani di non ammettere in seminario persone dichiaratamente omosessuali,, aggiungendo una battuta sul fatto che nei seminari già c’è molta “froceria”. Un termine, precisa ora la Santa Sede, che gli era stato “riferito da altri”….gli stessi che hanno provato a mettere in cattiva luce il Santo Padre divulgando informazioni non pubbliche…