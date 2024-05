Eliminare le borse sotto gli occhi – I trattamenti possibili

Una persona che vuole eliminare le borse sotto gli occhi può farsi un regalo che ha a che fare con il ringiovanimento, grazie a un trattamento di bellezza, oppure se vuole essere più incisiva può rivolgersi a un chirurgo che si occupa di fare un intervento di blefaroplastica relativa alla chirurgia plastica.

Teniamo presente infatti che un trattamento estetico può dare dei risultati che però possono essere blando e non duraturo: però, visto che il processo di invecchiamento del corpo umano è progressivo e graduale, ma non termina mai, quello che si può fare è cercare di rallentare quelli che saranno i segnali del tempo che passa, anche se non si possono eliminare al 100%.

Ogni persona, nel momento in cui si guarda allo specchio sa quali sono le cose che vorrebbe migliorare: però per mettere in pratica il suo obiettivo, e per realizzare il suo desiderio dovrà rivolgersi a uno specialista qualificato, che per esempio può intervenire sulla zona del viso che ha a che fare col contorno degli, occhi attraverso un intervento di blefaroplastica e cioè quello che servirà per correggere le palpebre.

Una persona giovane per motivi fisiologici non andrà mai a preoccuparsi del suo sguardo, visto che esprimerà uno sguardo aperto armonioso e fresco: mentre, quando si supera una certa età, si cominceranno a notare che, quella parte relativa alle palpebre, sta cadendo verso il basso in quanto ha perso tonicità muscolare.

Infatti si noteranno accumuli di grasso su quella zona, e che andranno a spingere la palpebra superiore verso quella inferiore, creando sia un problema estetico di autostima, ma anche i problemi funzionali, visto che si avranno dei limiti nel campo visivo.

Altre cose da sapere sulla blefaroplastica

Ovviamente in questi casi ci si chiede se chiunque è idoneo a fare l’intervento di blefaroplastica. Innanzitutto è bene ricordare che, negli ultimi anni il settore si è molto evoluto, e quindi sono state create delle tecniche specifiche che consentono di intervenire per quanto riguarda la blefaroplastica sia a livello chirurgico che non chirurgico, attraverso l’utilizzo di plasma, laser, oppure un altro strumento che servirà comunque per ringiovanire lo sguardo, senza praticare un’incisione e senza intervenire col bisturi.

Inoltre bisogna decidere se intervenire sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore, oppure se cominciare da una per poi eventualmente intervenire sull’altra. Considerando però che tutti gli interventi sono diversi tra di loro, nel senso che ogni persona ha le sue esigenze e le sue caratteristiche, solo un chirurgo specializzato può dare risposte definitive su quello che è il trattamento migliore per quella persona.

La prima visita è in questo caso fondamentale, visto che si sta parlando di una zona del corpo molto delicata relativa allo sguardo. Ecco perché sarà necessario rivolgersi al proprio medico di base o all’oculista per capire se ci sono problemi di salute che potrebbero vanificare l’intervento, o far decidere allo specialista di non effettuarlo.

Però nel momento in cui si avrà un colloquio con lo specialista tutti i dubbi saranno fugati.