Martedì 28, con inizio alle ore 17, all’Ipseoa “E. Gagliardi” (presieduto dalla DS Eleonora Rombolà) verrà presentato il progetto “RES PAX”, per dare vita ad un Comitato provinciale per la costituzione di una Rete scolastica e sociale al fine di promuovere l’Educazione alla Pace a tutti i livelli, con la speranza che si costruisca una visione diversa per il futuro delle nuove generazioni, tesa all’incontro e al dialogo all’interno delle comunità e tra i popoli.

Se vuoi la pace prepara la pace: è questo il terreno che il progetto RES PAX vuole coltivare per ritradurre la locuzione latina, Si vis pacem, para bellum, (se vuoi la pace prepara la guerra). In questo luce l’Ipseoa “E. Gagliardi” ha promosso l’iniziativa affinché si contrasti con la forza delle idee, dell’impegno, degli strumenti culturali, il clima che sembra imperare nei governi europei e mondiali: che tutto si deve risolvere attraverso le armi e le guerre; come, a suo tempo, aveva denunciato Erasmo da Rotterdam con Querela Pacis (1517). Ma lo spirito bellicoso ha prodotto e produce il massacro di creature innocenti e profitti colossali delle industrie belliche. A questo si aggiunge che la maggior parte dei mezzi di informazione non fanno altro che alimentare lo scontro e convincere l’opinione pubblica che è giusto fare guerre e produrre armi, come sta accadendo, promuovendo una economia di guerra, far fare affari d’oro ai signori della guerra e impoverire gli onesti lavoratori.

L’incontro si svolgerà martedì 28 maggio, alle ore 17, (Aula Magna), nell’ambito della proposta progettuale RES PAX (referente Nicola Romboà), al fine di costituire un Comitato provinciale per dare vita ad una Rete scolastica e sociale che sia composto da docenti di tutte le scuole e di rappresentanti delle reti sociali nei diversi territori o singoli cittadini. L’obiettivo è creare percorsi educativi con lezioni, seminari, incontri in sintonia con i fondamentali principi presenti nella Costituzione.

La proposta progettuale ha l’obiettivo prioritario di gettare le basi pedagogiche e culturali di generare un dibattito sia nella Scuola che nelle Reti Sociali con la principale finalità di elaborare e comunicare il linguaggio della pace.

Diverse le associazioni che intanto hanno condiviso l’iniziativa tra cui Libera Vibo (responsabile provinciale Maria Joel Conocchiella), Italia Nostra (sezione di Vibo Valentia), Anpi (sezione di Vibo, presieduta da Carmine Armellino), Associazione culturale “Antropos” (presieduta da Ottavio Scrugli) che, nell’anno sociale 2022-23, ha organizzato una serie di seminari dal titolo “La Calabria e la promozione della pace”); inoltre hanno aderito il poeta Michele Petullà (presidente “Intersezioni culturali”), Pino Conocchiella (portavoce del Forum del Terzo Settore di Vibo), lo storico e già senatore Saverio Di Bella (presidente associazione culturale Zaleuco) e Bruno Cutrì (associazione Zaleuco).

La Scuola e in particolare i docenti, devono assumersi la responsabilità di tracciare una visione diversa per il futuro delle nuove generazioni in linea anche con il dettato costituzionale: per cambiare l’uso di un linguaggio spesso mistificato, molto spesso aggressivo e anche violento che cerca di polarizzare le posizioni estreme per spingere i popoli all’odio e a perdere il lume della ragione con una ben studiata strategia propagandistica narcotizzante, fatta di slogan e messaggi retorici e demagogici.