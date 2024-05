Cuneo. Grande successo per la lezione di difesa personale per le donne

Sono state oltre un centinaio le partecipanti all’incontro gratuito di difesa personale per le donne che si è svolto sabato 25 maggio presso la palestra della ex media n.4 di via Bassignano. Promosso e organizzato dalla Polizia Locale della Città di Cuneo, in collaborazione con l’ufficio Parità e Antidiscriminazioni e il Parco fluviale Gesso e Stura, l’incontro si poneva l’obiettivo di far conoscere e prevenire le situazioni di pericolo, infondendo alle partecipanti maggiore sicurezza con alcune semplici tecniche, sia fisiche che psicologiche, e insegnando loro a gestire eventuali aggressioni.

Dopo un breve intervento iniziale di alcuni componenti della Rete antiviolenza Donne per informare sui servizi del territorio per le donne in difficoltà, si è svolta la parte pratica, tenuta da istruttori specializzati del nucleo Pronto Intervento e Servizi Mirati della Polizia Locale di Cuneo.

I numeri per richiedere aiuto

Si ricorda a tutte le donne che subiscono violenza che non sono sole e che esiste una rete di aiuto locale, la Rete Antiviolenza Cuneo, rete di operatori (servizi, enti, associazioni pubbliche e del privato sociale) che, a vario titolo, intervengono nel territorio cittadino con azioni di contrasto alla violenza e all’abuso sulle donne.

Di seguito i numeri telefonici contattabili in caso di necessità di aiuto:

1522 NUMERO VERDE NAZIONALE ANTIVIOLENZA DONNA, gratuito, multilingue attivo 24 ore su 24;

0171 631515 TELEFONO DONNA (lunedì e venerdì 9/12; martedì e giovedì 15/18.30);

335 1701008 MAI+SOLE CENTRO ANTIVIOLENZA (contattabile 24 ore su 24);

0171 334181 LE ALI DI ZENA CENTRO ANTIVIOLENZA (lunedì 15/17.30; mercoledì 11/13)

La Rete antiviolenza Cuneo

Dal 2008 la Città di Cuneo coordina la Rete antiviolenza Cuneo, composta da tutti gli attori sociali pubblici e privati coinvolti nella lotta contro la violenza sulle donne sul territorio cuneese. La Rete è nata per migliorare i rapporti di collaborazione e il collegamento dei diversi enti/associazioni impegnati, diventando il luogo dell’incontro e del confronto, della elaborazione e della perimentazione, alla ricerca di buone pratiche in grado di contrastare efficacemente la violenza sulle donne. Oggi la Rete Antiviolenza Donne di Cuneo garantisce un iter di supporto alle vittime di violenza più completo e omogeneo, permettendo interventi sempre più efficaci e rispondenti alle necessità del momento. Maggiori informazioni sulla Rete antiviolenza Cuneo Comune di Cuneo – Portale Istituzionale – Rete Antiviolenza Cuneo.