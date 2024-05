San Giovanni Rotondo. Fabio Carinci fermato per l’omicidio di Rachele Covino

Momenti di estrema follia a San Giovanni Rotondo, dove Fabio Carinci, 43 anni, nudo e ricoperto di sangue, ha fatto irruzione in un’abitazione e ha ucciso Rachele Covino, 81 anni. Rachele Covino è stata strangolata. Saranno le indagini a stabilire con esattezza la dinamica della morte della donna di 81 anni.

Prima di colpire la donna, Fabio Carinci ha cercato di introdursi in un’altra abitazione, ma è stato allontanato. Per mezz’ora o poco più, l’uomo di 43 anni ha seminato il panico lungo la strada, da via Matteotti a via Sergente Padovano, inveendo e minacciando chiunque gli capitasse a tiro. Nel tragitto ha colpito auto, oggetti e vetri, ferendosi.

Diverse le chiamate giunte al 112. I Carabinieri hanno bloccato con difficoltà Fabio Carinci. Il sindaco, Michele Crisetti, ha affermato. “Sgomento e dolore ci stanno accompagnando da alcune ore. É il tempo della riflessione, del silenzio e del rispetto”.