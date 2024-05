Salvini: la Lega è contraria a inviare anche un solo soldato a combattere in Ucraina

Fanno scalpore le dichiarazione di Jens Stoltenberg che ha sollecitato gli alleati della Nato che forniscono armi a Kiev a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. A riportarlo è il settimanale The Economist, che ha intervistato il Segretario generale dell’Alleanza.

Stoltenberg punta soprattutto al presidente statunitense Joe Biden che intende controllare ciò che Kiev può e non può attaccare con i sistemi forniti dagli americani.

Sul fronte italiano il leghista Matteo Salvini chiarisce subito che “l’Italia non è in guerra con nessuno e se è stato giusto aiutare militarmente l’Ucraina, allo stesso tempo non se ne parla nemmeno di togliere il divieto” a Kiev “di colpire obiettivi militari in Russia, così come ribadisco che la Lega è contraria a inviare anche un solo soldato a combattere in Ucraina. Noi vogliamo la pace non l’anticamera della terza guerra mondiale”.