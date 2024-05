Dopo l’intervento in prima persona del premier Giorgia Meloni, è arrivato lo stop al redditometro. Il vice ministro dell’economia, Maurizio Leo ha firmato un atto di indirizzo con cui si blocca l’entrata in vigore del nuovo redditometro introdotto con un decreto lunedì in Gazzetta Ufficiale. La misura aveva suscitato pareri contrastanti all’interno della stessa maggioranza.