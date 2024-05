Playa de Palma. Crolla una terrazza al Medusa Beach Club: morti e feriti

Una tragedia è avvenuta alla Playa de Palma, località turistica nell’isola di Palma di Maiorca, a seguito di un crollo a Medusa Beach Club, uno dei locali più noti della costa, in calle Cartago. Il locale con ristorante e terrazza sul lungomare della Playa de Palma, ubicato su due livelli, è sprofondato, travolgendo i clienti e i lavoratori che affollavano le sale e la terrazza all’ora di massima affluenza.

Almeno 4 le vittime e 27 i feriti, dei quali quattro in gravi condizioni. In base alle prime informazioni non ci sarenbbero italiani tra le persone coinvolte nel crollo.